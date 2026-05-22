مردم ولایت‌مدار شهرستان ری در هشتاد و دومین شب عروج ملکوتی رهبر فقید انقلاب، با تجمعی باشکوه در میدان نماز، بر تداوم راه مقاومت و بیعت با رهبری جدید تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه امروز میدان نماز شهرستان ری شاهد حضور گسترده اقشاری بود که در هشتاد و دومین شب متوالی، برای گرامیداشت یاد و خاطره «شهید راه قدس» گرد هم آمدند. در این اجتماع پرشور، مردم ری با سر دادن شعار‌های حماسی، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های نظام، حمایت قاطع خود را از حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای اعلام نموده و بر ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.