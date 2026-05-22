نشستی با عنوان «ادیان و مسئولیت‌های اجتماعی در تحولات معاصر» با حضور گروهی از اندیشمندان، رهبران دینی، فعالان اجتماعی و نمایندگانی از دربار تایلند در رایزنی فرهنگی ایران در بانکوک برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ در این نشست شرکت‌کنندگان درباره نقش ادیان در کاهش بحران‌های انسانی، تقویت گفت‌وگوی بین‌ادیانی و ضرورت گسترش همکاری‌های فرهنگی میان ملت‌ها تبادل نظر کردند.

محور اصلی مباحث، موضوعاتی همچون صلح جهانی، همزیستی اجتماعی، مسئولیت اخلاقی ادیان، نقش معنویت در کاهش خشونت و افراط‌گرایی و اهمیت بازگشت به ارزش‌های انسانی و عدالت اجتماعی بود.

حاضران تأکید کردند که جهان معاصر بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت اخلاق، معنویت و عقلانیت است و رهبران دینی و نخبگان فرهنگی می‌توانند با تکیه بر ارزش‌های مشترک، نقش مؤثری در کاهش تنش‌ها و تقویت اعتماد میان ملت‌ها ایفا کنند. همچنین بر ضرورت احترام متقابل میان ادیان و استفاده از ظرفیت گفت‌و‌گو برای کاهش سوءتفاهم‌های فرهنگی و مذهبی تأکید شد.

«مهدی زارع بی‌عیب» رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند، در سخنان خود با خوشامدگویی به مهمانان گفت: تعامل میان ادیان و فرهنگ‌ها در شرایط کنونی جهان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و چنین نشست‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فهم متقابل و تقویت همکاری‌های فرهنگی باشد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند افزود: ادیان الهی همواره بر صلح، عدالت، کرامت انسانی و همدلی تأکید داشته‌اند و بی‌تفاوتی نسبت به رنج انسان‌ها می‌تواند مسئولیت اخلاقی نخبگان را زیر سوال ببرد.

وی همچنین با اشاره به خشونت‌ها و حملات تروریستی علیه غیرنظامیان گفت: یکی از دردناک‌ترین جنایت‌ها، حمله تروریستی به مدرسه میناب بود که در آن ده‌ها انسان بی‌گناه، از جمله کودکان، قربانی خشونت و افراط‌گرایی شده که این مسئله وجدان هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد که هیچ دین الهی، هیچ وجدان بیدار و هیچ مکتب اخلاقی، خشونت علیه کودکان، زنان و غیرنظامیان را توجیه نمی‌کند.

در ادامه، یکی از رهبران بودایی تایلند نیز بر اهمیت شکل‌گیری حرکت‌های مردمی برای گسترش فرهنگ صلح تأکید کرد و گفت: جهان امروز در معرض خشونت و بحران‌های متعدد قرار دارد و ادیان تنها در صورتی می‌توانند نقش مؤثر ایفا کنند که بر مشترکات انسانی تمرکز کرده و اختلافات را به حاشیه برانند.

در پایان این نشست، حاضران استمرار چنین گفت‌و‌گو‌هایی را گامی مؤثر در جهت توسعه همکاری‌های فکری و فرهنگی میان ایران و تایلند و همچنین تقویت صلح، دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز در سطح منطقه‌ای و جهانی ارزیابی کردند.