به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مرحله رکابزنان در مسیر ۱۷۵ کیلومتری از ایمپریا تا نووی لیگوری رقابت کردند و نتایج به این شرح اعلام شد:

۱- آلک سیگائرت از بلژیک - تیم ویکتوریوس ۳:۵۳:۰۰ ساعت

۲- توئ آئرت از بلژیک - لوتو ۳ ثانیه اختلاف

۳- گیرمو سیلوا از اروگوئه - آستانه زمان مشابه

در رده بندی کلی جیرودیتالیا، آفونسو اولالیو از پرتغال و تیم ویکتوریوس با مجموع زمانی ۴۸:۱۰:۳۸ ساعت پیشتاز ماند و یوناس وینگه گارد از دانمارک و تیم ویسما با ۳۳ ثانیه اختلاف دوم و تیمن آرنسمان از هلند و تیم اینوس با ۲:۰۳ دقیقه اختلاف سوم هستند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تادی پوگاچار از اسلوونی و تیم الامارات قهرمان شد و دانیل فیلیپه مارتینس از کلمبیا و تیم بورا و گرینت توماس از انگلیس و تیم اینوس دوم و سوم شدند.

در تاریخ تور جیرودیتالیا که از سال ۱۹۰۹ سابقه برگزاری دارد، فاستو کوپی اسطوره رکابزنی ایتالیا با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی رکورد دار است. آلفردو بیندا از ایتالیا با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و ادی مِرکس ستاره اسبق دوچرخه سواری جهان از بلژیک با ۵ قهرمانی سوم هستند.