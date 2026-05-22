در حالی که بیش از هشتاد شب از برگزاری تجمعات مردمی در شهر گلستان می‌گذرد، حضور پرشور مردم همچنان ادامه دارد و پرچم سه‌رنگ و زیبای ایران در دستان پرقدرت شهروندان ولایت‌مدار شهرستان بهارستان برافراشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این گردهمایی‌های شبانه، اقشار مختلف مردم از خردسالان گرفته تا میانسالان و کهنسالان حضور دارند و هرکدام به سهم خود با در دست داشتن پرچم ایران و شرکت در مراسم، حمایت خود را از نظام و انقلاب نشان می‌دهند.

فضای این تجمعات با شعار‌های «لبیک یا حسین» و «لبیک یا خامنه‌ای» همراه است و در کنار آن، مردم با برگزاری مراسم سوگواری برای رهبر شهید، یاد و خاطره او را گرامی می‌دارند. این شعار‌ها و آیین‌های عزاداری همچنان از اصلی‌ترین جلوه‌های حضور گسترده مردم گلستان در این اجتماعات شبانه به شمار می‌رود.