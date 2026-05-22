مردم ولایت‌مدار شهرستان فیروزکوه در هشتاد و دومین شب شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با حضور گسترده در میدان معلم، ضمن سوگواری، بیعت خود را با رهبر جدید انقلاب اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با گذشت ۸۲ شب از شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب اسلامی به دست استکبار جهانی، شامگاه امروز میدان معلم فیروزکوه شاهد اجتماع عظیم مردمی بود که برای گرامیداشت یاد آن شهید راه قدس و اعلام همبستگی ملی گرد هم آمدند.

در این مراسم حماسی، اقشار مختلف مردم فیروزکوه با حمل تصاویری از رهبر شهید و همچنین حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، بر حمایت قاطع خود از تصمیم مجلس خبرگان رهبری و تداوم مسیر اقتدار جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.