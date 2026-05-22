دولت فیلیپین دستور بازداشت «رونالد باتو دلا روزا» سناتور و رئیس پیشین پلیس این کشور را به اتهام مشارکت در جنایتهای مرتبط با جنگ خونین مبارزه با مواد مخدر در دوران ریاستجمهوری «رودریگو دوترته» صادر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ وزیر دادگستری فیلیپین اعلام کرد نیروهای پلیس و امنیتی مأمور اجرای حکم بازداشت دلا روزا شدهاند. دادگاه کیفری بینالمللی نیز او را به همراه دوترته و چند مقام سابق به «جنایت علیه بشریت» متهم کرده است.
گزارشها حاکی است دلا روزا پس از صدور حکم بازداشت، ساختمان سنای فیلیپین را ترک کرده و متواری شده است. تلاش نیروهای دولتی برای بازداشت او در ساختمان سنا نیز به تنش میان مأموران و نیروهای امنیتی مجلس انجامید.
دیوان عالی فیلیپین درخواست توقف اجرای حکم بازداشت را رد کرده و مقامهای دولتی هشدار دادهاند هرگونه کمک به فرار این سناتور پیگرد قانونی خواهد داشت.
کارزار مبارزه با مواد مخدر در دوران دوترته از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ هزاران کشته برجای گذاشت. پلیس فیلیپین میگوید بیش از شش هزار نفر در عملیاتهای رسمی ضد مواد مخدر کشته شدهاند.