در نشست مشترک نوری رییس فدراسیون ورزش ملی دانشگاهی و کاوه صدقی رییس انجمن هاکی روی یخ اعزام تیم هاکی روی یخ دانشجویان به یونورسیاد زمستانی آینده مورد بحث و تایید قرار گرفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در این نشست نوری رییس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی ضمن اشاره به اهمیت توجه به ورزش دانش اموزی و دانشگاهی جهت پشتوانه سازی بیان داشت:امروزه نگاه به ورزش نسبت به گذشته تغییر کرده و جوانان و نوجوانان بیشتر به دنبال رشته‌های نو و کمتر شناخته شده هستند.

وی افزود:در گذشته اعزام به یونورسیاد زمستانی در حد دو‌تا سه بازیکن اسکی بوده، اما ما به دنبال توسعه رشته‌های زمستانی در ورز دانشگاهی از جمله کرلینگ و هاکی روی یخ هستیم.وی با بیان این که تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا در یونورسیاد اینده رشته هاکی روی یخ را اعزام کنیم ادامه داد:ورزش دانشگاهی حلقه گمشده ورزش کشور است که با توجه به آن می‌توانم شاهد رشد در رده‌های حرفه‌ای ورزش باشیم.

همچنین در ادامه کاوه صدقی رییس انجمن هاکی روی یخ و نایب رییس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی از برنامه‌ریزی جدی برای حضور هاکی روی یخ ایران در یونیورسیاد زمستانی آینده خبر داد و اظهار داشت:با توجه به توافق‌های صورت‌گرفته با فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و در راستای توسعه ورزش دانشگاهی، رشته هاکی روی یخ در یونیورسیاد زمستانی آینده که به میزبانی کره جنوبی برگزار می‌شود، حضور خواهد داشت.

وی ادامه داد:نیاز است تفاهم‌نامه‌ای جدی، عملیاتی و بلندمدت میان انجمن هاکی روی یخ و فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی منعقد شود تا مسیر حضور مستمر دانشجویان در ورزش‌های زمستانی هموار شود.

وی افزود:متأسفانه در سال‌های گذشته در بخش ورزش‌های زمستانی دانشگاهی در رشته‌های هاکی روی یخ، کرلینگ، نمایشی و سرعت فعالیت منسجم و مستمری وجود نداشت، اما اکنون تلاش داریم این مسیر را به شکل اصولی احیا کنیم.

صدقی با اشاره به اهداف طرح توسعه ملی هاکی روی یخ گفت:یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های ما در طرح توسعه ملی هاکی روی یخ، توسعه ورزش دانشگاهی در بخش بانوان و آقایان است. بر همین اساس، از سال آینده تیم‌های دانشجویی دختران و پسران در رشته هاکی روی یخ تشکیل خواهند شد و فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز می‌کنند.

رئیس انجمن هاکی روی یخ در پایان خاطرنشان کرد:

ورزش دانشگاهی می‌تواند نقش مهمی در پشتوانه‌سازی تیم‌های ملی، توسعه قهرمانی و افزایش مشارکت جوانان در ورزش‌های زمستانی ایفا کند و امیدواریم با همکاری دانشگاه‌ها و نهاد‌های ورزشی، شاهد شکل‌گیری نسل جدیدی از ورزشکاران حرفه‌ای در این حوزه باشیم.

گفتنی است در پایان این جلسه احکام کاوه صدقی رییس انجمن هاکی روی یخ دانشگاهی، علی رضا قیاسی رییس انجمن پدل دانشگاهی و جمالی رییس انجمن کرلینگ دانشگاهی از سوی نوری اهدا شد.