به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار در جلسه هماهنگی برگزاری هرچه باشکوه‌تر عید بزرگ غدیرخم گفت: ۱۱۰ طرح شامل طرح های فرهنگی، ورزشی، تفریحی و خدماتی است که برای استفاده شهروندان در مناطق مختلف آماده بهره برداری است.

وی با اشاره به حضور پر شور مردم در راهپیمایی غدیر سال گذشته اظهار کرد: با وجود همزمانی مراسم سال گذشته با جنگ ۱۲ روزه مردم تبریز حماسه‌ای کم‌نظیر آفریدند و امسال باید این مسیر با قوت بیشتری تداوم یابد.

شهردار تبریز با تاکید بر ضرورت فضاسازی معنوی و فرهنگی در سطح شهر گفت: ایجاد غرفه‌های شهدا به تعداد شهدای جنگ رمضان تبریز و نامگذاری تمامی غرفه‌ها به نام این شهدا از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

هوشیار ادامه داد: در سال گذشته در سامانه غدیر خم بیش از ۱۰۰ هزار نفر با ارسال پیامک به سامانه اعلام شده ثبت‌ نام کردند و امسال نیز برنامه‌هایی مانند اهدای ۳۱۳ سفر کربلای معلی، ۳۱۳ دوچرخه و ۱۰ میلیون هدیه نقدی به زوج‌هایی که در روز غدیر ازدواج کنند در نظر گرفته شده است.

وی برگزاری کاروان خودرویی ۱۰ هزار دستگاهی با هدف ثبت بزرگترین کاروان خودرویی کشور، اجرای طرح کاشت نهال در سطح شهر و محوطه منازل شهروندان و اجرای بزرگترین گروه سرود سلام فرمانده و امام رضا (ع) در مجموعه کلاه‌ فرنگی و محل مراسم را از دیگر برنامه‌های این روز اعلام کرد.

شهردار تبریز با اشاره به مشارکت دستگاه‌های مختلف در اجرای برنامه‌های این عید بزرگ گفت: آموزش و پرورش فرصت مناسبی برای آشنایی نسل نوجوان و جوان با واقعه غدیر دارد و هیات‌های ورزشی نیز باید با برگزاری مسابقات حضوری پررنگ داشته باشند.

هوشیار با اشاره به رایگان شدن خدمات قطارشهری و اتوبوس‌های BRT در روز عید غدیر افزود: ارائه خدمات رایگان پزشکی، اهدای گل به شهروندان، اعلام بیعت مردم تبریز با رهبر معظم انقلاب اسلامی و توجه ویژه به پرچم ایران در مراسم از دیگر برنامه‌های این عید است.

وی با تاکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس اهمیت این رویداد بزرگ و برنامه‌های شهرداری به مناسبت این عید اظهار کرد: حضور فعال رسانه‌ها در انعکاس این رویداد و حضور هنرمندان در اجرای برنامه‌های این جشن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حجت‌الاسلام سرایی دبیر بنیاد غدیر آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه با اشاره به بازتاب گسترده مراسم سال گذشته گفت: همایش غدیر خم در سال گذشته با رویکرد ضدصهیونیستی برگزار شد و بازتاب ملی قابل توجهی داشت.

وی با بیان اینکه شعار امسال عید غدیرخم بعثت امت در امتداد غدیر تعیین شده است افزود: تبیین مفاهیم غدیر در جامعه ضروری است و باید از ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی برای انتقال پیام غدیر به نسل جدید استفاده شود.