به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم جشن ازدواج ۷ زوج جان فدا همزمان با تجمع مردمی در هشترود برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ۷ زوج جان فدا در مراسمی پر نشاط در قلب سنگر خیابان در هشترود آغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند.

حجت‌الاسلام حسن جعفریان امام جمعه هشترود در این مراسم با تبریک سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) گفت:ازدواج سنت بسیار ارزشمند اسلام و تکمیل‌ کننده ایمان انسان است که انسان را در بهترین جایگاه زندگی قرار داده و او را از معصیت و گناه معصون می‌دارد.

ابراهیم حسنی فرماندار هشترود گفت:برای هر زوج مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.

سرهنگ پاسدار حسین محمدی فرمانده سپاه ناحیه هشترود هم گفت:برای زوج‌های فاقد شغل مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال توسط بسیج سازندگی پرداخت خواهد شد.