برگزاری جشن ازدواج ۷ زوج جان فدا در هشترود
به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم جشن ازدواج ۷ زوج جان فدا همزمان با تجمع مردمی در هشترود برگزار شد.
حجتالاسلام حسن جعفریان امام جمعه هشترود در این مراسم با تبریک سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) گفت:ازدواج سنت بسیار ارزشمند اسلام و تکمیل کننده ایمان انسان است که انسان را در بهترین جایگاه زندگی قرار داده و او را از معصیت و گناه معصون میدارد.
ابراهیم حسنی فرماندار هشترود گفت:برای هر زوج مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.
سرهنگ پاسدار حسین محمدی فرمانده سپاه ناحیه هشترود هم گفت:برای زوجهای فاقد شغل مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال توسط بسیج سازندگی پرداخت خواهد شد.