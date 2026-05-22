سازمان هواشناسی امروز برای استان‌های شمال غرب، شمال و شمال شرق کشور در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی پیش بینی کرد امروز جمعه در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز و تهران در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی رخ می دهد.

استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و دامنه و ارتفاعات سمنان هم شرایط مشابهی خواهند داشت.

هشدار نارنجی تشدید فعالیت سامانه بارشی در این استان‌ها در روز جمعه اعتبار دارد.

همچنین در دامنه های جنوبی البرز ، شرق ، مرکز و جنوب کشور در بعضی ساعات به دلیل وزش باد شدید خیزش گرد و خاک پیش بینی شده است.