پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی امروز برای استانهای شمال غرب، شمال و شمال شرق کشور در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی پیش بینی کرد امروز جمعه در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز و تهران در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی رخ می دهد.
استانهای گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و دامنه و ارتفاعات سمنان هم شرایط مشابهی خواهند داشت.
هشدار نارنجی تشدید فعالیت سامانه بارشی در این استانها در روز جمعه اعتبار دارد.
همچنین در دامنه های جنوبی البرز ، شرق ، مرکز و جنوب کشور در بعضی ساعات به دلیل وزش باد شدید خیزش گرد و خاک پیش بینی شده است.