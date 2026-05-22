دیدار امام جمعه تبریز با خانواده شهید رحمتی
امام جمعه تبریز با حضور در منزل پدری شهید مالک رحمتی با پدر و مادر وی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
همزمان با دومین سالگرد شهدای خدمت حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی و امام جمعه تبریز با حضور در مزار شهید مالک رحمتی استاندار فقید آذربایجانشرقی با قرائت فاتحه و ادای احترام یاد و خاطره این شهید خدمت را گرامی داشت.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل پس از حضور بر مزار شهید رحمتی با حضور در منزل پدری این شهید والامقام با پدر و مادر وی دیدار و گفتگو کرد.
وی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت به خدمات ارزشمند شهید دکتر مالک رحمتی در دوران مسئولیت استانداری آذربایجانشرقی اشاره کرد و اظهار داشت: هر چند مدت خدمت شهید رحمتی در استان کوتاه بود، اما در همین مدت اندک نیز با روحیه جهادی، اخلاص در عمل و تلاش صادقانه برای حل مسائل مردم، تصویری ماندگار از خدمتگزاری صادقانه از خود به جای گذاشت.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی افزود: شهید رحمتی نشان داد هر مسئول اگر با نیت خالص و برای خدمت به مردم قدم بردارد، محبت و قدردانی مردم نیز بدرقه راه او خواهد بود و نام و یاد چنین خادمانی در ذهن و دل جامعه باقی میماند.
امام جمعه تبریز در ادامه با قدردانی از صبر و استقامت خانواده این شهید خدمت تاکید کرد: شهید مالک رحمتی نمونهای از مدیران متعهد و انقلابی بود که با روحیه مردمی و نگاه مسئولانه، الگویی از یک استاندار در تراز انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.