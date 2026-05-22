هفته بیست و پنجم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور با تساوی شناور سازی قشم و باخت پالایش نفت بندرعباس همراه بود.

تساوی شناورسازی و برد پالایش در لیگ دسته اول

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، پنجشنبه شب در بندرعباس تیم شناور سازی قشم در ورزشگاه بدون تماشاگر خلیج‌فارس مقابل نیروی زمینی تهران به تساوی بدون گل دست یافت تا شاگردان فرشاد پیوس با کسب ۲۴ امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول باقی بمانند.

دیگر نماینده هرمزگان، تیم پالایش نفت بندرعباس در تبریز مقابل تیم کارا گستر (مس سونگون) این شهر ۲ بر یک نتیجه را واگذار کرد.

در جدول رده بندی تیم پالایش نفت بندرعباس با ۲۹ امتیاز همچنان جایگاه نهم خود را حفظ کرده است.