رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در چارچوب تقویت حضور نظامی خود در اروپا، پنج هزار نیروی اضافی به لهستان اعزام میکند؛ تصمیمی که پس از لغو طرح پیشین استقرار نیرو در این کشور اعلام شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «پس از پیروزی کارول ناوورکی، رئیسجمهور کنونی لهستان که حمایت از او برای من افتخار بود و با توجه به روابط ما با وی، خوشحالم اعلام کنم آمریکا پنج هزار نیروی اضافی به لهستان اعزام خواهد کرد.»
این تصمیم در شرایطی اعلام شده است که حدود یک هفته پیش، واشنگتن از لغو برنامه استقرار چهار هزار نیروی نظامی در لهستان خبر داده بود؛ اقدامی که در چارچوب بازآرایی نیروهای آمریکایی در اروپا و همزمان با تصمیم به کاهش حضور نظامی در آلمان مطرح شده بود.
ژنرال کریستوفر لانِف، رئیس موقت ستاد ارتش آمریکا در جلسه استماع کنگره اعلام کرده بود فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا دستور کاهش نیروها را دریافت کرده است.
به گفته او، این دستور از سوی دفتر پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا صادر شده است.
همچنین دن دریسکول، وزیر ارتش آمریکا در همان جلسه تأیید کرده بود تصمیم لغو استقرار نیروها تنها دو روز پیش از اعلام رسمی اتخاذ شده است.
اعلام اعزام نیروهای جدید به لهستان در حالی صورت میگیرد که تحولات امنیتی اروپا و جنگهای جاری در منطقه، موضوع استقرار و جابهجایی نیروهای آمریکایی در شرق اروپا را به یکی از محورهای اصلی تحرکات نظامی واشنگتن تبدیل کرده است.