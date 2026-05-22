رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم، گفت: به مناسبت هفته سلامت و با همکاری شبکه بهداشت، طرح توزیع کیسه‌های پارچه‌ای در نانوایی‌های شهر گیلوان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سید سعید موسوی هدف از این اقدام را کاهش مصرف نایلون‌های یک‌بارمصرف، ارتقای فرهنگ حفظ محیط‌زیست و توجه به سلامت عمومی شهروندان عنوان کرد.

موسوی افزود: در راستای ارتقای فرهنگ محیط‌زیستی و حذف پلاستیک‌های یک‌بارمصرف، طرح توزیع کیسه‌های پارچه‌ای چندبارمصرف در نانوایی‌های این شهرستان اجرایی شد.

وی گفت: این اقدام با هدف کاهش تولید زباله‌های پلاستیکی و پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی صورت گرفته است تا گامی مؤثر در جهت حفاظت از طبیعت و ترویج الگوی مصرف پایدار باشد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان طارم، ضمن قدردانی از همراهی شبکه بهداشت و همکاری نانوایان، از شهروندان خواست با استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای و پرهیز از مصرف نایلون‌های یک‌بارمصرف، در حفظ سلامت جامعه و صیانت از محیط‌زیست مشارکت فعال داشته باشند.