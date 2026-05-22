سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به تهدیدات آمریکا علیه کوبا، اعلام کرد پکن قاطعانه از هاوانا در حفظ حاکمیت و عزت ملی خود و مخالفت با دخالت خارجی حمایت می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ گوئو جیاکون در نشست خبری روزانه در پاسخ به پرسشی درباره اتهام اخیر ایالات متحده علیه رائول کاسترو رئیس جمهور پیشین کوبا، تاکید کرد که چین همیشه قاطعانه با تحریم‌های یک جانبه‌ای که هیچ مبنایی در قوانین بین‌المللی یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل ندارند، مخالف است.

او افزود: ما مخالف سوءاستفاده از ابزار‌های قضایی و اعمال فشار بر کوبا به هر بهانه‌ای توسط نیرو‌های خارجی هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه چین خاطرنشان کرد: ایالات متحده باید اعمال تحریم‌ها یا اقدامات قضایی علیه کوبا را متوقف کند و از توسل به تهدید به استفاده از نیروی نظامی علیه این کشور دست بردارد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر شبه مداخله نظامی آمریکا در کوبا را مطرح کردند؛ تهدیدی تازه که یک روز پس از آنکه دولت آمریکا اتهامات کیفری علیه «رائول کاسترو» رهبر پیشین این کشور را اعلام کرد، اهمیت بیشتری یافته است.

دادستان‌های فدرال آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند که علیه رائول کاسترو رئیس‌جمهور پیشین کوبا به اتهام نقش داشتن در سرنگونی هواپیما‌های غیرنظامی در سال ۱۹۹۶ پرونده کیفری تشکیل داده‌اند.

بر اساس اعلام رسانه‌های آمریکایی این اقدام آمریکا، در راستای افزایش فشار دولت ترامپ بر حکومت سوسیالیستی کوبا است. در کیفرخواست آمده است که کاسترو دستور سرنگونی دو هواپیمای کوچک متعلق به گروه تبعیدی «برادران برای نجات» را صادر کرده بود.

کاسترو که ماه آینده میلادی ۹۵ ساله می‌شود، در زمان وقوع سرنگون شدن هواپیما‌ها وزیر دفاع کوبا بود. این اتهامات که در ماه آوریل به صورت محرمانه در هیئت منصفه فدرال ثبت شده بود، شامل قتل و نابودی یک هواپیما می‌شود. همچنین پنج خلبان نظامی کوبایی نیز متهم شده‌اند.