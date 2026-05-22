جنبش مقاومت اسلامی فلسطین درخواستهای نماینده نهاد موسوم به شورای صلح برای تحت فشار قراردادن حماس، تلاشی برای توجیه تشدید حملات اشغالگران و سختتر کردن محاصره نوار غزه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی حماس، گفت: درخواست ملادینوفدر واقع ادامه همسویی با دیدگاه اسرائیل و تلاشی برای توجیه تشدید اقدامات تجاوزکارانه اشغالگران علیه مردم غزه به شمار میرود.
«حازم قاسم» افزود: سخنان ملادینوف درباره افزایش کمکها با واقعیت موجود در تضاد است؛ چرا که واقعیت نشان میدهد اشغالگران همچنان ورود کمکها را محدود کرده و سیاست گرسنهسازی را بازطراحی و دنبال میکنند.
حماس بار دیگر بر پایبندی خود به توافق آتشبس، با وجود نقضهای مداوم از سوی رژیم اشغالگر تاکید کرد و مجدداً آمادگی خود را برای واگذاری فوری و کامل حاکمیت نوار غزه به کمیته ملی اداره این باریکه اعلام داشت.
نیکولای ملادنوف نماینده شورای صلح غزه در سخنانی با هشدار درباره وضع فاجعهبار نوار غزه اعلام کرد تاکنون هیچ بهبودی در این منطقه حاصل نشده و حدود ۸۰ درصد از ساختمانهای آن آسیب دیده یا به طور کامل تخریب شدهاند.
ملادنوف افزود: بیش از یک میلیون نفر در غزه سرپناه دائمی ندارند و در چادرها یا ساختمانهای ویرانشده زندگی میکنند.
او همچنین با اشاره به روند صلح تأکید کرد اجرای تعهدات پروتکل شرمالشیخ باید مقدم بر هر گام جدیدی در نقشه راه باشد.