به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس ارزیابی‌های وزارت جنگ آمریکا که به روزنامه واشنگتن پست ارائه شده، ارتش ایالات متحده بخش زیادی از موجودی رهگیر‌های پیشرفته دفاع موشکی خود را برای دفاع از رژیم صهیونیستی در بحبوحه جنگ علیه ایران، به‌اتمام رسانده است.

به گفته سه مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده، این عدم تعادل در مهمات آمریکایی، سوالاتی را در مورد آمادگی نظامی و تعهدات امنیتی ایالات متحده در سراسر جهان مطرح می‌کند.

واشنگتن پست به نقل از این مقامات آمریکایی ناشناس نوشت: «ایالات متحده بیش از ۲۰۰ رهگیر دفاع منطقه‌ای ارتفاع بالا یا همان تاد را در دفاع از اسرائیل - تقریبا نیمی از کل موجودی پنتاگون - به همراه بیش از ۱۰۰ رهگیر موشک استاندارد-۳ و موشک استاندارد-۶ که از کشتی‌های نیروی دریایی در شرق مدیترانه شلیک شده‌اند، استفاده کرده و در مقابل، اسرائیل کمتر از ۱۰۰ موشک رهگیر اَرو و حدود ۹۰ موشک رهگیر دیوید اسلینگ شلیک کرده است.»

این رسانه آمریکایی به نقل از تحلیلگران نظامی افزود: «این داده‌های ارائه‌شده دریچه‌ای کم‌سابقه را از چگونگی همکاری ایالات متحده و اسرائیل نشان می‌دهد.»

«کلی گریکو» عضو ارشد مرکز استیمسون گفت: «این اعداد قابل‌توجه هستند. ایالات متحده بیشتر ماموریت دفاع موشکی را به خود اختصاص داده در حالی‌که اسرائیل انبار‌های خود را حفظ کرده است. حتی اگر منطق عملیاتی درست بوده باشد، ایالات متحده تقریبا ۲۰۰ رهگیر تاد و خط تولیدی دارد که نمی‌تواند با تقاضا همگام باشد.»

واشنگتن پست تاکید کرد: «کمبود رهگیر‌های ایالات متحده، متحدان این کشور در آسیا، به‌ویژه ژاپن و کره جنوبی را که به عنوان عامل بازدارنده در برابر تهدیدات احتمالی کره شمالی و چین به ایالات متحده متکی هستند، نگران کرده است.»

این روزنامه آمریکایی خاطر نشان کرد: «مقامات ایالات متحده و اسرائیل معمولا از همکاری نزدیک خود و قدرت سیستم دفاع هوایی چندلایه اسرائیل تعریف می‌کنند، اما ارزیابی‌های پنتاگون نشان‌دهنده یک پویایی نامتوازن‌تر است.»

یک مقام آمریکایی با اشاره به ضعف نظامی آمریکا گفت: «اگر جنگ از سر گرفته شود، احتمالا این عدم تعادل تشدید خواهد شد.»

یک مقام دیگر آمریکایی اذعان کرد: «اسرائیل به تنهایی قادر به جنگیدن در جنگ‌ها نیست، اما هیچکس واقعا این را نمی‌داند، زیرا آنها هرگز پایان ماجرا را نمی‌بینند.»

واشنگتن پست در پایان نوشت: «مشخص نیست که آیا کمبود مهمات ایالات متحده در بررسی‌های دونالد ترامپ برای از سرگیری جنگ نقش دارد یا خیر.»

برنی سندرز نماینده مجلس سنای آمریکا پیش تر در پیامی با انتقاد از جنایت‌های رژیم صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم تاکید کرده بود که آمریکا باید به حمایت از تل‌آویو پایان دهد.

سندرز گفته: بر اساس یک نظرسنجی تازه که روزنامه نیویورک تایمز آن را انجام داده است، ۵۷ درصد از آمریکایی‌ها با ادامه حمایت‌های اقتصادی و نظامی آمریکا از (رژیم) اسرائیل مخالف هستند.

سناتور دموکرات آمریکایی تاکید کرد: دیگر نباید چک سفید امضا در اختیار جنایتکاران جنگی مانند نتانیاهو قرار داد.