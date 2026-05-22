استاد دانشگاه فرهنگیان، در برنامه «امروز البرز» با تأکید بر اینکه تربیت از خود انسان آغاز می‌شود، گفت: شکل‌گیری رفتار مطلوب در کودکان در گرو الگو بودن والدین، فراهم‌سازی محیط رشد مناسب و تقویت حس مسئولیت‌پذیری و مشارکت در فعالیت‌های خیرخواهانه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای،مرکز البرز، مرضیه رضایی استاد دانشگاه فرهنگیان با حضور در برنامه «امروز البرز» با تأکید بر اینکه تربیت از خود انسان آغاز می‌شود، گفت: برای شکل‌گیری یک رفتار یا کنش مثبت در فرزند، ابتدا لازم است کودک آن رفتار را در والدین مشاهده کند، زیرا کودکان به طور طبیعی از طریق تقلید از رفتار بزرگ‌تر‌ها می‌آموزند.

وی با حضور در برنامه امروز البرز افزود: در آموزه‌های دینی نیز بر ترجیح دادن دیگران بر خود تأکید شده است و این روحیه ایثار و توجه به دیگران می‌تواند پایه‌ای برای تربیت اخلاقی فرزندان باشد.

رضایی با اشاره به اهمیت محیط رشد کودک تصریح کرد: یکی از عوامل اساسی در پرورش صحیح فرزند، محیطی است که کودک در آن رشد می‌کند. از جمله مؤلفه‌های مهم این محیط، ارتباط مناسب میان کودکان و تعامل با همسالانی است که سن نزدیک به یکدیگر دارند؛ این ارتباط‌ها به رشد اجتماعی و عاطفی کودکان کمک می‌کند.

این استاد دانشگاه همچنین به نقش فرزند بزرگ‌تر در خانواده اشاره کرد و گفت: معمولاً فرزند اول احساس مسئولیت بیشتری نسبت به فرزندان کوچک‌تر دارد و همین موضوع می‌تواند به تسهیل امور خانواده کمک کند و در عین حال موجب رشد و تقویت حس مسئولیت‌پذیری در فرزند بزرگ‌تر شود.

وی در پایان بر اهمیت مشارکت دادن کودکان در فعالیت‌های خیرخواهانه تأکید کرد و افزود: یکی از روش‌های مؤثر در تربیت اخلاقی کودک، مشارکت دادن او در کار‌های خیر است؛ به‌گونه‌ای که هدیه یا کمک از دست خود کودک داده شود تا حس نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی در او تقویت شود.