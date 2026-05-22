حزب الله لبنان تحریم‌های آمریکا را ناشی از ناکامی در خلع سلاح مقاومت و تلاشی برای تقویت تجاوز رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد: تحریم هیچ تأثیری بر ادامه مسیر ما و دفاع از منافع و حاکمیت کشور نخواهد داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش حزب الله لبنان در بیانیه ای تحریم‌های آمریکا را تلاشی برای ارعاب مردم لبنان و تقویت تجاوز رژیم صهیونیستی علیه این کشور دانست.

در این بیانیه آمده است آمریکا با این اقدام، پس از شکست در بازداشتن لبنانی‌ها از مقاومت، به دنبال ترسیم پیروزی سیاسی واهی برای اشغالگران است.

این جنبش تحریم‌ها را نشان افتخار توصیف و اعلام کرد، تحریم هیچ تأثیری بر ادامه مسیر ما و دفاع از منافع و حاکمیت کشور نخواهد داشت.

جنبش حزب الله تاکید کرد این اقدامات تلاشی برای ارعاب نهادهای امنیتی و واداشتن دولت به پذیرش قیمومیت آمریکاست و دولت لبنان باید از نهادهای خود دفاع کند تا حاکمیت ملی حفظ شود.

جنبش اَمَل لبنان نیز تحریم‌های جدید آمریکا علیه شماری از مسئولان لبنانی را غیرقابل قبول و بدون توجیه خواند. این جنبش اعلام کرد هدف اصلی این تحریم‌ها، اعمال فشار بر نیروهای مقاومت در لبنان است.

جنبش اَمَل تحریم‌ها را بخشی از فشارهای مستمر آمریکا علیه لبنان و جریان‌های مقاومت و تلاشی برای اعمال فشار سیاسی بر نیروهای مؤثر در معادلات داخلی لبنان ارزیابی کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا در راستای سیاست خصمانه واشنگتن علیه گروه‌های مقاومت در منطقه خاورمیانه و درحالیکه تلاش‌هایش برای خلع سلاح حزب الله ناکام مانده است، اعلام کرد: ۹ فرد را در لبنان تحریم کرده است.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، «محمدرضا شیبانی» سفیر ایران در لبنان نیز در این فهرست قرار گرفته است.