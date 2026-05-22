مادر شهید امیرعلی شاه‌حیدری با حضور در صدا و سیمای استان البرز با بیان خاطراتی از فرزند شهیدش گفت: امیرعلی از کودکی اخلاقی نیکو و روحیه‌ای خدمت‌گزار داشت و در دل‌نوشته‌ای در سال ۱۴۰۰ آرزو کرده بود سرباز گردان امام زمان (عج) و سرباز ولایت باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز البرز، مادر شهید امیرعلی شاه‌حیدری با حضور در صدا و سیمای استان البرز از ویژگی‌های اخلاقی و روحیه خدمت‌رسانی این شهید سخن گفت.

وی با بیان اینکه شهادت فرزندش برای خانواده موجب عزت و سربلندی شد، اظهار کرد: پسرم هر زمان که نیاز بود در میدان حضور داشت. یکی از دوستانش می‌گفت در جریان اغتشاشات نیز با حضور پرشور در صحنه مراقب بود به زندگی مردم آسیبی وارد نشود.

مادر شهید شاه‌حیدری با اشاره به الگو‌های فرزندش افزود: شهیدتهرانی‌مقدم و شهید حاج قاسم سلیمانی از الگو‌های امیرعلی بودند. او دل‌نوشته‌ای در سال ۱۴۰۰ نوشته و در پایان آن آرزو کرده بود سرباز گردان امام زمان (عج) و سرباز امام خامنه‌ای باشد.

وی به مجری سیمای البرز ادامه داد: گاهی یکی دو ساعت دیرتر از موعد به خانه می‌رسید، اما مطمئن بودم این زمان را برای خدمت به مردم صرف می‌کند. چند سال پیش که تازه استخدام شده بود از من پرسید «مامان راضی هستی من شهید شوم؟» و من طاقت نیاوردم و گفتم‌ای کاش اول من شهید شوم.

مادر شهید با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی فرزندش گفت: امیرعلی فرزند اول من بود و از کودکی بسیار مهربان، آرام، مؤدب و حرف‌شنو بود. به زندگی اهل‌بیت (ع) علاقه داشت و همیشه تلاش می‌کرد رفتار و اخلاقش مطابق آموزه‌های آنان باشد.

وی همچنین به دلتنگی شهید برای خواهرش اشاره کرد و افزود: امیرعلی خواهری داشت که چهار سال پیش پس از یک دوره بیماری از دنیا رفت. او درد و رنج زیادی را تحمل کرد، اما هیچ‌گاه شکایت نکرد و امیرعلی هم بسیار دلتنگ خواهرش بود، هرچند تلاش می‌کرد این دلتنگی را نشان ندهد.

مادر شهید در برنامه زنده تلویزیونی ادامه داد: شب آخر نیز همین‌طور بود. روزه بودیم، افطار کردیم و او کنارم نشست و از حالم پرسید تا مطمئن شود حال من خوب است. من هم به او می‌گفتم خیالت راحت باشد که در مسیر خدا تلاش می‌کنی، پسرم با شهادتش به دیدار خدا رفت و این برای او سعادت بزرگی بود.