مشاور خانواده، در برنامه «امروز البرز» سیمای استانی البرز با اشاره به تأثیر بحرانها و شرایطی مانند جنگ بر سلامت روان کودکان و نوجوانان گفت: مدیریت فضای مجازی، توجه به خواب و ایجاد حس امنیت روانی در خانواده از مهمترین وظایف والدین در چنین شرایطی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز البرز، مهسا ایمانی با حضور در برنامه «امروز البرز» با اشاره به تأثیر شرایط بحرانی بر افراد اظهار کرد: در زمان وقوع بحرانها و جنگ، اضطراب و استرس در میان افراد جامعه افزایش مییابد. این نگرانیها گاهی تا ماهها و حتی سالها در ذهن افراد باقی میماند.
وی افزود: در زمان اضطراب و هیجان، توجه به واکنشهای بدن میتواند به مدیریت شرایط کمک کند. افزایش سطح هورمون کورتیزول در بدن ممکن است علائم روانتنی مانند تپش قلب، تعریق کف دست و نشانههای مشابه را به همراه داشته باشد که این علائم در افراد مختلف متفاوت است.
این مشاور خانواده با تأکید بر حساسیت بیشتر کودکان و نوجوانان در مواجهه با بحرانها گفت: کودکان و نوجوانان در سنینی قرار دارند که این اتفاقات را عمیقتر تجربه میکنند و ممکن است واکنشهای متفاوتی نسبت به بزرگسالان داشته باشند.
ایمانی یکی از وظایف مهم والدین در این شرایط را مدیریت فضای مجازی دانست و تصریح کرد: مشاهده و دنبال کردن مداوم اخبار و رسانههای مختلف میتواند برای کودکان و نوجوانان آسیبزا باشد و سطح اضطراب آنها را افزایش دهد.
وی کنترل الگوی خواب کودکان را نیز مهم دانست و گفت: در زمان هیجانات و اضطراب، احتمال بروز اختلالات خواب در کودکان افزایش مییابد و والدین باید در مدیریت خواب فرزندان خود توجه بیشتری داشته باشند.
این مشاور خانواده همچنین بر واگذاری مسئولیتهای کوچک به کودکان و انجام بازیهای ساده و گروهی حتی در محیط خانه تأکید کرد و افزود: این فعالیتها میتواند به افزایش اعتماد به نفس و کاهش اضطراب در کودکان کمک کند.
ایمانی در برنامه امروز البرز گفت: قصهگویی نیز یکی از روشهای مؤثر برای تقویت خلاقیت، شخصیتپردازی و رشد ذهنی کودکان است و میتواند به بهبود وضعیت روانی آنها کمک کند.
وی درباره ویژگیهای والدگری مؤثر نیز اظهار کرد: همه والدین نقاط قوت و ضعف دارند، اما والد خوب کسی است که بتواند امنیت روانی فرزند خود را تقویت کند. حضور مفید و مؤثر والدین برای فرزندان اهمیت دارد و این حضور لزوماً به معنای در دسترس بودن دائمی نیست.
ایمانی در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش مهارتها و فراهم کردن تجربههای مختلف برای کودکان گفت: هرچه والدین زمان مفید بیشتری با فرزندان خود سپری کنند، احتمال بروز گوشهگیری در آنها کمتر میشود، زیرا گاهی آنچه کودک بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، یک گوش شنوا و حضور یک فرد امن در زندگی است.