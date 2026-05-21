کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی، با تأکید بر اینکه ولایتمداری پیش از آنکه مقولهای سیاسی باشد، یک ضرورت تربیتی است، گفت: نهادینه کردن فرهنگ ولایتپذیری در بستر خانواده، نه تنها به حل چالشهای زوجین کمک میکند، بلکه سدی مستحکم در برابر هجمههای دشمن برای تضعیف کانون خانواده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مرضیه نظری با بیان اینکه ولایتمداری را باید از منظر تربیتی و اصیل خانوادگی نگریست، اظهار کرد: اگر خانوادهها این موضوع را به عنوان یک رویکرد تربیتی در نظر بگیرند، بسیاری از کمبودها و تنشهای موجود در روابط زوجین قابل حل خواهد بود.
وی با اشاره به مفهوم «ولایت» در خانواده تصریح کرد: ولی در معنای حقیقی، جبرانکننده ضعفها و کاستیهاست و به معنای برتری جویی نیست؛ بلکه وظیفه اصلی آن حفاظت و صیانت است. همانطور که ولی در جامعه برای جبران نقصها عمل میکند، پدر به عنوان ولیِ خانواده، وظیفه حفاظت و نگهداری از همسر و فرزندان را بر عهده دارد که خود نشاندهنده ارزش و کرامت زن در کانون خانواده است.
این کارشناس مسائل اجتماعی با هشدار نسبت به برنامهریزی دشمن برای سست کردن این نهاد، افزود: یکی از محورهای اصلی هجمه دشمن، تضعیف جایگاه ولایت پدر و مادر در خانواده است؛ چرا که آنها به خوبی میدانند با تضعیف این ساختار، کانون خانواده فرو میپاشد.
نظری در تبیین مراحل نهادینهسازی این فرهنگ گفت: نخستین گام در این مسیر، پذیرش ولایت در نظام خانواده است. وقتی زن با درک صحیح، ولایت همسر را میپذیرد، فرزند نیز به تبعیت از این الگو، ولایت والدین را میپذیرد؛ چرا که کودک باید ابتدا «تبعیت از ولی» را در رفتار والدین خود ببیند و سپس آن را درک کند.
وی با تأکید بر اهمیت همراهی و همدلی والدین با فرزندان خاطرنشان کرد: برای ترویج ولایتپذیری، پیش از هر چیز کودک باید احساس کند که والدین در کنار او هستند. تقابل مستقیم با فرزند، آسیبزاست؛ بنابراین والدین باید با محوریت همدلی و همراهی، فضای امنی ایجاد کنند تا فرزند با درک این حمایت، آمادگی بیشتری برای ولایتپذیری پیدا کند.
این تحلیلگر سیاسی-اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه به ولایتمداری به عنوان یک اصل تربیتی، افق دید افراد را تغییر میدهد و به تقویت همبستگی درونی خانواده و به تبع آن جامعهای ولایتمدار منجر خواهد شد.