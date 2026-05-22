کشف پارچههای احتکار شده در بندر انزلی
۶۰۰ طاقه پارچه احتکار شده به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در بندر انزلی کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان
، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران انتظامی پلیس آگاهی با دریافت خبری مبنی بر احتکار مقدار قابل توجهی پارچه در یک انبار، پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.
بنابر این گزارش در بازرسی از این واحد ۶۰۰ طاقه پارچه شامل پردهای، راشل، توری، ساتن، حریر، مخمل، نخی، لنین احتکار شده و فاقد ثبت در سامانه انبارها کشف شد.
کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند و متهم ۵۸ ساله نیز با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.