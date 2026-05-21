به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامعلی فتحی با اشاره به وضعیت خرید کلزا در جنوب استان گفت: تاکنون ۱۵۰ تن کلزا در مراکز تعیین‌شده خریداری شده است.

وی با بیان اینکه روند تحویل محصول در شهرستان‌های پلدختر و رومشکان به صورت مستمر در حال انجام است، افزود: تمهیدات لازم برای تسهیل رفت‌وآمد کشاورزان و تسریع در پذیرش محصول در مراکز خرید در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعاون روستایی لرستان با اشاره به آغاز پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: از روز شنبه دوم خردادماه، وجوه مربوط به کلزاکارانی که محصول خود را تحویل داده‌اند، در اسرع وقت به حساب آنان واریز خواهد شد.

فتحی، هدف از این اقدامات را ایجاد اطمینان برای تولیدکنندگان، حمایت مؤثر از کشت‌های دانه‌روغنی و کاهش مشکلات نقدینگی کشاورزان در فصل برداشت عنوان کرد.