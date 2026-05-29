تاکنون ۲۹۶ متقاضی در استان زنجان در این طرح اعطای تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ ثبت‌نام کرده‌اند که بیش از ۵۰ درصد از آنها مشمول دریافت تسهیلات شناخته شده‌اند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: طرح اعطای تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ به منظور حفظ اشتغال در چارچوب مصوبات کارگروه اقتصادی دولت و با هدف تأمین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت، کمک به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و حفظ اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده اجرا شده است.

قاسملو افزود: پس از پایان این مرحله، قرار است طرح اعطای تسهیلات سرمایه در گردش ویژه حمایت از استمرار تولید و خدمات بنگاه‌های اقتصادی، انجام شود که به زودی اطلاع‌رسانی درباره آن آغاز می‌شود.

وی بیان کرد: بر اساس آمار‌های اعلام شده، تاکنون ۲۹۶ متقاضی در استان زنجان در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که بیش از ۵۰ درصد از آنها مشمول دریافت تسهیلات شناخته شده‌اند. همچنین تاکنون ۱۶۲ واحد برای پایدار سازی اشتغال ۱۷۹۱ نفر به شبکه بانکی معرفی شده‌اند و از طریق ۱۰ بانک عامل، مجموعاً ۶۹۶ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی برای آنها در نظر گرفته شده است.

قاسملو اظهار کرد: این طرح در سه مرحله برای بنگاه‌های اقتصادی با اندازه‌های مختلف اجرا شده است. در مرحله نخست بنگاه‌های دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار امکان ثبت‌نام در سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir را داشتند. در ادامه، بنگاه‌های یک‌نفره نیز مشمول دریافت تسهیلات حمایتی شدند و در مرحله سوم نیز ثبت‌نام بنگاه‌های دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی کار آغاز شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تاکید کرد: در حال حاضر مهلت ثبت‌نام و دریافت غیرحضوری تسهیلات برای بنگاه‌های یک‌نفره مشمول طرح تمدید شده است. متقاضیانی که پیش‌تر از طریق پیامک مشمول بودن آنها اعلام شده، می‌توانند با مراجعه به سامانه «دیما» بانک ملت به نشانی https://dima.bankmellat.ir درخواست خود را ثبت کنند.

وی گفت: بنگاه‌های مشمول دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار و همچنین بنگاه‌های بالای ۵۰ نفر هم می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه kat.mefa.ir مراجعه کرده و همچنین متقاضیان در صورت نیاز به دریافت راهنمایی بیشتر می‌توانند با مرکز تماس ۸۹۰۰ ارتباط برقرار کنند.