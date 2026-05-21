به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،شهرک صنعتی «شهاب» قم، واقع در ۵ کیلومتری این شهر، در پی حملات اخیر هدف پرتابه‌های نظامی قرار گرفت و متحمل خسارات سنگین مالی شد.

این شهرک که در زمینی به مساحت ۲۰۰ هکتار، به‌طور اختصاصی برای استقرار صنایع چاپ و نشر و همچنین مراکز توزیع و انبارداری مواد غذایی، دارویی و بهداشتی طراحی شده است، در جریان این حمله آسیب‌های جدی متحمل شد.

بر اساس گزارش‌های میدانی، ده‌ها واحد تجاری و انبار موجود در این شهرک بین ۵ تا ۱۰۰ درصد تخریب شده‌اند. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که میزان خسارت مالی وارده به این واحد‌های صنعتی و انبارها، حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی به همراه نداشته است. مالکان واحد‌های آسیب‌دیده تأکید کرده‌اند که تمامی این مراکز صرفاً به انبارش و توزیع کالا‌های اساسی، دارویی و مواد بهداشتی اختصاص داشته و هیچ‌گونه کاربری یا ارتباطی با فعالیت‌های نظامی نداشته‌اند.