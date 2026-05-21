اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی آزاد
اردوى تیم ملى کشتى آزاد در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیمهای ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانى برگزار میشود.
، اردوى تیم ملى کشتى آزاد ۵ تا ۱۴ خرداد در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیمهای ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانى برگزار میشود.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
٥٧کیلوگرم: میلاد والى زاده (مازندران) على یحیى پور (مازندران)
٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) اهورا خاطرى (مازندران)
٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) عباس ابراهیم زاده (مازندرانة) على خرمدل (مازندران) سام سیار (مازندران)
٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلى (مازندران) رضا شمسى پور (تهران)
٧٤ کیلوگرم: یونس امامى (تهرانه) امیر محمد یزدانى (مازندران) اختیارى
٧٩ کیلوگرم: محمد نخودى (مازندران) امیرمحمد زرین کام (تهران)
٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران)
٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) محمدمبین عظیمى (مازندران) اختیاری
۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانى (مازندران)
٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانى (مازندران) امیرعلى آذرپیرا (تهران) اختیاری
۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو (تهران)
١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)
در اوزان ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم حضور ۶ کشتی گیری که انتخابی دارند در اردو اختیاری است.
سرمربى: پژمان درستکار
مربیان: احسان امینى - مهدى تقوى - فرید دژم خوى - فرشید قبادى - مصطفى اقاجانى
بدنساز: آقاعلى قاسم نیان
تغذیه و مکمل: یوسف عمید
ماساژور: سجاد امیرى
آنالیزور: سعید ابراهیمى
ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایى
سرپرست: محمدجواد یزدانى نیا