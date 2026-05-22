به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان، استانداران گیلان، اردبیل، زنجان و قزوین تفاهمنامه‌ای امضا کردند که براساس آن پس از استان مازندران، تردد خودرو‌ها با پلاک منطقه آزاد از جمله گیلان در این استان‌ها ممکن شد.

این تفاهمنامه ظهر پنجشنبه در جریان نشست هم اندیشی رفع موانع توسعه تجارت و حمل و نقل به میزبانی هادی حق‌شناس استاندار گیلان و حضور مسعود امامی‌یگانه استاندار اردبیل، محمد نوذری استاندار قزوین و محسن صادقی استاندار زنجان در رشت به امضا رسید.

علاوه بر استانداران اردبیل، قزوین و زنجان، مهمان ویژه نشست هم اندیشی رفع موانع توسعه تجارت و حمل و نقل، مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور بود ضمن اینکه حشمت الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، طاهر روحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، محمد ابراهیم تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، علی اکبر شامانی معاون فنی دفتر گمرک ایران، محمد شکیبی نسب معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، محمدرضا طلایی معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، رضا تقی زاده مدیربازرگانی خارجی، اکبر رحمانی عضو هیات عامل راه آهن کشور حضور داشتند و میهمان هادی حق شناس استاندار گیلان بودند.

حاضران در خصوص شناسایی ظرفیت‌های تولید داخل برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، تسهیل ارتباطات و انعقاد تفاهم نامه همکاری بین استانها، شناسایی ظرفیت‌های داخلی برای کنترل بازار و رفع موانع تولید و تجارت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هم تبادل نظر و گفت‌و‌گو کردند.

یکی از خروجی‌های این نشست، موافقت با آزادی تردد خودرو‌های دارای پلاک منطقه آزاد انزلی به استان‌های همجوار و هم‌مسیر بود.

بر این اساس، محدودیت تردد این خودرو‌ها برداشته شده و زین‌پس علاوه بر گیلان اجازه ورود و تردد در استان‌های اردبیل، زنجان و قزوین را خواهند داشت.

پیشتر نیز تردد آزاد خودرو‌ها با پلاک منطقه آزاد انزلی به استان مازندران در نشست استانداران گیلان و مازندران به امضا رسیده بود.

تصمیم استانداران گیلان، قزوین، اردبیل و زنجان در راستای تسهیل شرایط برای بهره‌مندی از مزایای منطقه آزاد در گیلان و تقویت ارتباطات بین استانی در شمال کشور اتخاذ شده است.