یک فعال فرهنگی حوزه جمعیت با تأکید بر لزوم توجه به ابعاد فردی و اجتماعی در موضوع فرزندآوری گفت: نگرش‌های تجمل‌گرایانه، نگرانی‌های واقعی و کاذب درباره آینده و همچنین ضعف در فرهنگ‌سازی از جمله عواملی است که تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز البرز، یادگاری، فعال فرهنگی حوزه جمعیت، با حضور در برنامه «نگاه مردم» شبکه البرز اظهار کرد: مسئله فرزندآوری باید از دو منظر فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. گاهی در جامعه برخی افراد به دلیل نگاه تجمل‌گرایانه به زندگی، از تصمیم‌گیری معقول در زمینه فرزندآوری فاصله می‌گیرند.

وی در برنامه زنده نگاه مردم افزود: در کنار نگاه فردی، شرایط اجتماعی و تسهیلاتی که برای ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته می‌شود نیز بسیار مهم است. بسیاری از افراد برای دریافت تسهیلاتی مانند وام فرزندآوری، خرید خودرو یا زمین مراجعه کرده‌اند، اما همچنان در انتظار دریافت این امکانات هستند؛ در حالی که این موارد باید به عنوان مشوقی برای خانواده‌ها عمل کند.

این فعال فرهنگی با اشاره به ضعف در حوزه فرهنگ‌سازی ادامه داد: بخشی از نگرانی‌هایی که افراد درباره آینده دارند واقعی است، اما بخشی دیگر از این ترس‌ها کاذب و ناشی از فضای ذهنی جامعه است. در آموزه‌های اسلامی نیز بر تغییر سبک زندگی و ساده‌زیستی تأکید شده است.

یادگاری به مجری سیمای البرز خاطرنشان کرد: فضای مجازی نیز در شکل‌گیری نگرش جوانان نقش زیادی دارد. زمانی که سبک زندگی تجملی در شبکه‌های اجتماعی نمایش داده می‌شود، جوانان فاصله خود را با آن الگو‌ها می‌بینند و همین موضوع می‌تواند در نگرش آنها نسبت به تشکیل خانواده و فرزندآوری تأثیر بگذارد.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها بخشی از واقعیت‌های جامعه را نمایش می‌دهند، گفت: نمایش افراطی فقر یا تجمل در رسانه‌ها می‌تواند نگاه نادرستی ایجاد کند. در بسیاری از موارد دیده شده که خانواده‌های متدین با وجود امکانات متوسط، فرزندان بیشتری دارند.

این فعال فرهنگی در پایان تأکید کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در جریان‌سازی فرهنگی دارند و لازم است فیلم‌ها و تولیدات رسانه‌ای بیشتری با محوریت خانواده و فرزندآوری ساخته شود تا علاوه بر ترویج این فرهنگ، موضوع تسهیل‌گری در این حوزه نیز به تصویر کشیده شود.