به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در حالی که تمرینات تیم ملی والیبال کشورمان برای حضور در رویداد‌های پیش رو از ۱۱ اردیبهشت در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی‌خرم آغاز شده بود، با تصمیم سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون و توافق روبرتو پیاتزا، برنامه‌ریزی‌های جدیدی برای آماده‌سازی بهتر تیم صورت گرفت.

بر اساس برنامه زمانی تنظیم شده، روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران، فردا جمعه یک خرداد ساعت ۱۷ از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) وارد تهران می شود.

طبق برنامه‌ریزی اولیه قرار بود ملی‌پوشان ۳۱ اردیبهشت برای برگزاری اردوی تدارکاتی و پیوستن به روبرتو پیاتزا راهی ترکیه شوند، اما با تغییر این برنامه، مقرر شد تمرینات با حضور همه نفرات، از جمله لژیونر‌ها و بازیکنان بازگشته از لیگ قهرمانان آسیا، به‌صورت متمرکز در تهران و زیر نظر مستقیم کادر فنی ایتالیایی پیگیری شود.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران که در طول اردو‌های اخیر، عملکرد بازیکنان را به صورت آنلاین و دقیق زیر نظر داشت، فردا با حضور در تهران، هدایت مستقیم تمرینات را در کمپ تیم‌های ملی در مجموعه ورزشی آزادی بر عهده خواهد گرفت تا در فضایی برابر، رقابت میان بازیکنان برای رسیدن به لیست نهایی به اوج برسد.

تیم ملی والیبال ایران در ادامه مسیر آماده‌سازی خود، تهران را به مقصد برزیل ترک می‌کند تا پیش از آغاز رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶، علاوه بر برگزاری اردوی تدارکاتی، دو دیدار دوستانه نیز با تیم ملی این کشور برگزار کند.

مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیر برگزار می‌شود و مردان والیبال ایران در هفته‌های اول تا سوم به ترتیب در کشور‌های برزیل، فرانسه و صربستان به مصاف حریفان خود خواهند رفت.