رئیس شورای عالی یمن با هشدار درباره ادامه تجاوز صهیونیست ها به لبنان و فلسطین گفت: ما بار دیگر بر همبستگی کامل خود با جمهوری اسلامی ایران و بر حق این کشور برای دفاع از خود و مدیریت تنگه هرمز تاکید میکنیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی به مناسبت سی و ششمین سالگرد اتحاد یمن گفت: همه دریافتهاند که تجاوز آمریکایی - صهیونیستی به ایران، از ایده برداشتن مانع بزرگ بر سر راه پروژهها و توطئههای دشمن صهیونیستی - آمریکایی سرچشمه میگیرد.
مهدی المشاط افزود: تجاوز آمریکایی - صهیونیستی به ایران، ملتها و دولتهای امت اسلامی را دعوت میکند که در برابر نقشههای دشمن صفهای خود را منسجم ترکنند، نه اینکه با این توطئهها همراهی کنند.
المشاط گفت: ایران، همچون سایر میدانهای جهاد و مقاومت، نقاط قوت امت را آشکار و ضعف دشمن را برملا میسازد و فرصتی مناسب برای مقابله با قلدری دشمن فراهم میکند.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن، گفت: در سطح کشورهای عربی و اسلامی تاکید میکنیم که انسجام صفوف و توقف درگیریها برای مقابله با تجاوز به کشورها و امت اسلامی ضروری است.
المشاط گفت: از کشورهایی که خود را در برابر مقابله با دشمن ناتوان میبینند، میخواهیم که ابزاری در دست دشمن علیه ملت و امت خود نباشند و اجازه ندهند از سرزمین و حریم هوایی آنها برای تجاوز به ملتهای منطقه استفاده شود.
المشاط افزود: امروز بیطرفی خیانت است، زیرا تسهیلگری برای دشمن، بزرگترین خیانت محسوب میشود.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن، افزود: ما بار دیگر بر همبستگی کامل خود با جمهوری اسلامی ایران و بر حق این کشور برای دفاع از خود تاکید میکنیم.
المشاط بیان کرد: ما همچنین بر حق ایران برای مدیریت تنگه هرمز و جلوگیری از استفاده دشمنان از آن و مقابله با هر آنچه باعث نا امنی و بیثباتی میشود، تاکید میکنیم.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن، اظهار کرد: ما بار دیگر بر موضع حمایتی خود از برادرانمان در فلسطین و لبنان تاکید کرده و از همه کشورهای اسلامی میخواهیم که برای پایان دادن به جنایتهای صهیونیستها، اقدام کنند.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن، گفت: ما از همه دولتها به ویژه دولتهای عربی و اسلامی میخواهیم که به بیانیههایی که نه از جنایتی جلوگیری میکند و نه دردی را التیام میبخشد، اکتفا نکنند.
المشاط افزود: ما همچنین به رژیم جنایتکار صهیونیستی درباره پیامدهای ادامه تجاوز به دو ملت فلسطین و لبنان هشدار میدهیم.
او اضافه کرد: ما اقدام منطقه موسوم به سومالی لند را در زمینه عادیسازی روابط با دشمن صهیونیستی را به شدت محکوم میکنیم و نسبت به خطر این اقدام در تهدید یمن و منطقه هشدار میدهیم.
رئیس شوری عالی سیاسی یمن در ادامه تصریح کرد: ملت ما از همان لحظه اول آغاز عملیات طوفان الاقصی با آگاهی بالای خود در برابر نقشههای دشمن ایستادگی کردند و موضعی یکپارچه در حمایت از نیروهای مسلح خود در یاری رساندن به ملت مظلوم فلسطین در غزه اتخاذ کردند.
المشاط افزود: این همبستگی رسمی و مردمی بزرگترین گواه است که یمن با وجود محاصره، همچنان قلبی واحد است که به عزت اسلام و کرامت عربیت میتپد.
رئیس شوری عالی سیاسی در ادامه اهانت یک جنایتکار آمریکایی به قرآن کریم را محکوم کرد.
المشاط افزود: ما ملتهای امت اسلامی را به مقابله با کشورهایی فرا میخوانیم که با جنایت سوزاندن قرآن کریم همراهی میکنند و اجازهٔ آن را میدهند و مجازاتش نمیکنند.
المشاط افزود: مرحله کنونی ایجاب میکند که برای پایان دادن به درگیریهای داخلی تلاش کنیم تا بتوانیم با موضعی محکم با دشمن مقابله کنیم.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن اظهار کرد: ما تاکید میکنیم که جهاد را تا آزادی هر وجب از خاک کشور ادامه داده و برای مقابله با هر تجاوز آمریکایی یا صهیونیستی در آینده آماده هستیم.
المشاط در پایان تاکید کرد: ملت یمن بار دیگر به دوران سیاه حکومتهای گذشته باز نمیگردند.