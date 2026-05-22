صرفه‌جویی در مصرف آب، ضرورتی حیاتی برای حفظ منابع آبی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تغییرات اقلیمی باعث شده تا استفاده بهینه آب در مناطق خشک و گرم که با کمبود آب مواجه هستند، اهمیت زیادی پیدا کند. راهکار‌های ساده ای می توان برای مدیریت مصرف در بخش خانگی اقدام کرد:

از باز گذاشتن دوش آب در مدت زمان طولانی در حمام جلوگیری کنید.

از وان حمام بجای باز گذاشتن شیر آب به مدت زیاد استفاده کنید.

اگر فشار دوش زیاد باشد، سر دوش را تعویض کنید تا فشار آب کاهش یابد.

هنگام مسواک زدن شیر آب را ببندید.

از ظرف برای شستن سبزی و میوه بجای جریان مستقیم آب استفاده کنید.

برای شستن ماشین، حیاط یا فرش از یک سطل آب بجای شیلنگ آب استفاده کنید.

از نشتی لوله‌های آب و چکه کردن شیرآلات جلوگیری کنید.

از دستگاه‌های بخارشوی برای نظافت سطوح و تمیزکاری استفاده کنید.

از شستشوی بیش از اندازه لباس در صورت عدم نیاز خودداری کنید.

لوله‌های آب را عایق بندی کنید.

از ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی کم مصرف استفاده کنید.

هنگام سفر رفتن حتما قبل از خروج فلکه را ببندید تا از بروز هرگونه حادثه و هدر رفتن آب جلوگیری شود.

از سلامت شناور مخزن مطمئن شوید تا از سرریز و کنترل دقیق سطح آب جلوگیری کنید.

از مخزن آب شخصی در منزل خود در ساعات پیک مصرف استفاده کنید.

با نصب کنتور هوشمند می‌تواند بر میزان مصرف آب نظارت داشته باشید.

هرگونه مشکل آب را به واحد ارتباط مردمی سازمان آب اطلاع دهید.

با استفاده از لوله‌کشی هدفمند می‌توانید ذخیره آب باران را در مخزن مناسب انجام دهید.

با استفاده از روش‌های بازیافتی می‌توانید استفاده مجدد از آب حاصل از شستشوی دست و مصارف غیر بهداشتی داشته باشید.

روش‌های سنتی آبیاری زمین کشاورزی را جایگزین روش‌های جدید مانند روش آبیاری قطره‌ای کنید.