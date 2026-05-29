به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از تولید بیش از یک میلیون و ۹۵۶ هزار تن محصولات زراعی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: استان زنجان در تولید برخی محصولات و بذور زراعی موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شده است.

علی اربطی، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ، با تشریح دستاورد‌های بخش زراعت استان زنجان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۹۵۶ هزار تن انواع محصولات زراعی در استان تولید شده است.

وی همچنین از تولید بیش از ۲۴ هزار و ۲۴۲ تن هسته‌های اولیه بذری غلات و حبوبات در استان خبر داد و افزود: این اقدام موجب افزایش نفوذ بذر رسمی و گواهی‌شده در مزارع استان و دستیابی به سطحی بالاتر از میانگین کشوری شده و نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات بذر داشته است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به جایگاه استان در تولید بذور گواهی‌شده غلات گفت: استان زنجان در تولید و فرآوری انواع بذور گواهی‌شده غلات نیز توانسته جایگاه و رتبه بالایی در سطح کشور کسب کند.

اربطی ادامه داد: استان زنجان در تولید بذر لوبیا رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و در میزان سطح زیر کشت و تولید لوبیا نیز رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

وی افزود: همچنین استان زنجان در میزان سطح و تولید دانه روغنی گلرنگ رتبه چهارم، در سطح و تولید عدس رتبه سوم و در سطح و تولید نخود رتبه ششم کشور را به دست آورده است. مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: این استان در میزان تولید پیاز نیز موفق به کسب رتبه پنجم کشور شده است.