روابط عمومی باشگاه تراکتور با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که با بررسیهای به عمل آمده توسط هیئت بدوی صدور مجوز باشگاهی، مجوز حرفهای باشگاه تراکتور برای فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس نامه رسمی فدراسیون فوتبال، باشگاه تراکتور با احراز شرایط لازم در معیارهای الزامی موفق به دریافت مجوز حضور در رقابتهای لیگ نخبگان آسیا (AFC Champions League Elite) و مسابقات داخلی (Pro) شده است.
این موفقیت که نشاندهنده عملکرد مطلوب باشگاه در مسیر حرفهایسازی است، پس از تایید نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) رسمیت خواهد یافت.