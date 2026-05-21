برنامه دیدارهای تیم ملی والیبال بانوان ایران در مسابقات آسیای مرکزی
برنامه دیدارهای تیم ملی والیبال زنان ایران در مرحله مقدماتی رقابتهای قهرمانی آسیای مرکزی (کاوا) اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات والیبال زنان قهرمانی آسیای مرکزی، یک تا هشت خرداد به میزبانی کاتماندو نپال برگزار میشود و تیم ملی والیبال زنان ایران با هدایت لی دو هی در این رقابتها حضور دارد.
تیم ملی والیبال زنان ایران در مرحله مقدماتی این رقابتها در گروه دوم با تیمهای قزاقستان، سریلانکا و بنگلادش همگروه است.
بر اساس برنامه اعلام شده، ملیپوشان ایران در نخستین دیدار خود جمعه اول خرداد از ساعت ۰۸:۴۵ به مصاف تیم ملی بنگلادش میروند. شاگردان لی دو هی در دومین مسابقه مرحله مقدماتی یکشنبه سوم خرداد از ساعت ۰۹:۴۵ برابر سریلانکا صفآرایی خواهند کرد و در سومین دیدار نیز دوشنبه چهارم خرداد از ساعت ۱۴:۴۵ مقابل تیم ملی قزاقستان قرار میگیرند.
تیم ملی والیبال زنان ایران پیش از آغاز این رقابتها در اردوی آمادهسازی برونمرزی تایلند حضور داشت و در دیدارهای تدارکاتی نیز عملکرد موفقی از خود به نمایش گذاشت. شاگردان لی دو هی در دومین مسابقه دوستانه خود برابر تیم ملی تایلند نیز به پیروزی رسیدند تا با آمادگی مطلوب راهی رقابتهای قهرمانی آسیای مرکزی شوند.
برنامه کامل مسابقات مرحله مقدماتی به شرح زیر است:
جمعه اول خرداد ۱۴۰۵
ایران – بنگلادش؛ ساعت ۰۸:۴۵
نپال – هند؛ ساعت ۱۳:۱۵
قرقیزستان – مالدیو؛ ساعت ۱۵:۴۵
شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵
قزاقستان – سریلانکا؛ ساعت ۰۹:۴۵
هند – مالدیو؛ ساعت ۱۲:۱۵
نپال – قرقیزستان؛ ساعت ۱۴:۴۵
یکشنبه سوم خرداد ۱۴۰۵
ایران – سریلانکا؛ ساعت ۰۹:۴۵
بنگلادش – قزاقستان؛ ساعت ۱۲:۱۵
نپال – مالدیو؛ ساعت ۱۴:۴۵
دوشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۵
بنگلادش – سریلانکا؛ ساعت ۰۹:۴۵
هند – قرقیزستان؛ ساعت ۱۲:۱۵
ایران – قزاقستان؛ ساعت ۱۴:۴۵