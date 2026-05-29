به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: با انجام هزار و ۷۵۳ مورد بازرسی مشترک از بازار در سال جاری، ۸۳۷ مورد تخلف شناسایی شد که معادل ۴۷ درصد بازرسیهاست و برای متخلفان پرونده تعزیراتی تشکیل شد.
رضا مظفری با اشاره به اجرای بازرسیهای مشترک با دستگاههای نظارتی اظهار داشت: در مجموع ۲۵۶ گروه بازرسی با حضور تعزیرات حکومتی و همکاری دستگاههای متولی بازار تشکیل شد که طی آن هزار و ۷۵۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و مراکز عرضه کالا انجام گرفت.
وی به برخی اقدامات شاخص در این حوزه اشاره کرد و گفت: جلوگیری از خروج چندین تن سیبزمینی از استان و عرضه آن با نرخ تنظیم بازاری، کشف ۱۰۰ تن گندم احتکار شده و ۳۰ تن نهاده دامی تقلبی از جمله اقدامات انجام شده در این مدت است.
این مسئول ادامه داد: همچنین بیش از ۴۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته که در حال ورود به بازار بود کشف و از چرخه مصرف خارج شد.
مظفری با اشاره به برخورد با تخلفات صنفی اضافه کرد: در این مدت چندین واحد صنفی به دلیل مخدوش کردن قیمتها و تخلفات مرتبط پلمب و برای متخلفان جرایم سنگین در نظر گرفته شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان همچنین از پلمب یک واحد توزیع گاز مایع به دلیل افزایش خودسرانه قیمت خبر داد و گفت: برای این واحد متخلف ۴۹۰ میلیون تومان جریمه صادر شد.
وی با اشاره به کاهش زمان رسیدگی به پروندهها در استان خاطرنشان کرد: میانگین زمان رسیدگی به پروندههای تعزیراتی در زنجان از ۲۳ روز به ۹ روز کاهش یافته است که این موضوع از شاخصهای مهم عملکردی در حوزه رسیدگی به تخلفات محسوب میشود.