به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش حزب الله لبنان پنجشنبه شب در بیانیه ای اعلام کرد خودروی نظامی «نمیرا» ارتش صهیونیستی را در شهرک دبل با ریزپرنده‌های ابابیل هدف قرار داده و این پرنده به هدف اصابت دقیق داشته است.



حزب الله لبنان تأکید کرد تجمع نظامیان صهیونیست و تجهیزات آن‌ها را در شهرک الناقوره و شهرک طیر حرفا با پهپادهای مذکور هدف قرار داده است.



حزب الله همچنین اعلام کرد تجمع نظامیان صهیونیست و تجهیزات نظامی آن‌ها را در شهرک رشاف واقع در جنوب لبنان با ریزپرنده‌ها هدف قرار داده است.

روزنامه عبری زبان «یسرائیل هیوم» نوشت حزب‌الله با موشک‌های دقیق به سامانه‌های حسگر که اسرائیل در مرز با لبنان نصب کرده بود، حمله کرده است.

همزمان رسانه‌های عبری زبان از پیچیده‌تر شدن وضع ارتش اسرائیل در جنوب لبنان خبر دادند. روزنامه «معاریو» گزارش داد: افسران ارشد ارتش اسرائیل به دلیل ناتوانی در کشف پهپادهای حزب‌الله و افزایش شمار مجروحان، با احساس ناامیدی فزاینده‌ای مواجه هستند.

«اسرائیل هیوم» هم اعلام کرد: ادامه حضور در لبنان دیگر دستاورد روشنی برای ارتش ندارد. کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: نظامیان اسرائیلی در شمال فلسطین اشغالی به اهداف ثابتی برای حزب الله تبدیل شده‌اند و وضع آن‌ها «شبیه اردک‌هایی در میدان تیر» است.

این شبکه گزارش داد در شرایطی که حملات روزانه پهپادی حزب‌الله نظامیان این رژیم را در جنوب لبنان هدف قرار میدهد ارتش اشغالگر هنوز راه حلی قطعی برای مقابله با ریزپرنده‌های مجهز به فیبر نوری که رهگیری آن‌ها دشوار است، پیدا نکرده است.

این شبکه صهیونیستی همچنین وضعیت گردشگری در شمال سرزمین‌های اشغالی را ناامیدکننده و بحرانی توصیف و اعلام کرد بسیاری از مراکز توریستی، هتل‌ها و کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری به دلیل حملات حزب‌الله با تعطیلی یا فعالیت بسیار محدود روبرو شده‌اند و اقتصاد این منطقه به طور جدی آسیب دیده است.