شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان استان سمنان در روز شنبه دوم خردادماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
سمنان
حدفاصل حکیم الهی ۵۲ الی ۶۰ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲
شاهرود
خیابان سرباز از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰
خیابان فروغی و خرمشهر غربی از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰
خیابان ۲۲ بهمن حدفاصل چهار راه شهید رجایی (شهربانی) از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰
خیابان امام خمینی حدفاصل میدان امام تا پارکینگ طبقاتی و کوچه عصمتیه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
گرمسار
کوچه دلگشا واقع در خیابان دلگشا از ساعت ۸ تا ۱۲
کوچه بنی هاشم واقع در خیابان دلگشا از ساعت ۱۳ تا ۱۷