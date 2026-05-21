مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ بندر ترکمن با مشخص شدن نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ بندر ترکمن گرامیداشت شهدای میناب و ناو دنا در بخش آقایان با حضور ۸۵ ورزشکار و در بخش بانوان با حضور ۷۲ ورزشکار امروز (پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت) به میزبانی استان گلستان در ورزشگاه قاندومی برگزار شد.

در این رقابت‌ها و در ماده ۴۰۰ متر، زهرا زارعی از استان کرمان با ثبت زمان ۵۱.۹۷ ثانیه رکورد ملی ایران را که پیش از این با زمان ۵۲.۹۵ ثانیه برای ۱۴ سال متوالی در اختیار مریم طوسی بود، شکست و جایزه یک میلیارد ریالی را از آن خود کرد. در ماده پرش طول نیز ریحانه مبینی از اصفهان با ثبت رکورد ۶.۳۵ متر ضمن کسب عنوان نخست این ماده، برنده جایزه ۳۰۰ میلیون ریالی شد.

محمدرضا طیبی در ماده پرتاب وزنه با پرتابی به طول ۲۰.۷۵ متر ضمن کسب عنوان نخست در این ماده، جایزه ۳۰ میلیون تومانی را نیز از آن خود کرد.

همچنین از خانواده شهدای ناو دنا و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی رمضان توسط احسان حدادی رییس فدراسیون دو و میدانی و جمعی از مسئولان استان قدردانی شد.

در پایان این مسابقات به پاس قدردانی از زحمات ارزنده غلامرضا سیستانی و محمدعلی دباغ پیشکسوتان دو و میدانی استان گلستان، با اهدای لوح سپاس از سوی احسان حدادی تجلیل شد.

نتایج مسابقات به شرح زیر است:

در بخش آقایان؛

۱۰۰ متر:

حسن تفتیان – خراسان رضوی – ۱۰.۲۶ ثانیه

بنیامین یوسفی – فارس – ۱۰.۵۷ ثانیه

سینا نجفی – تهران – ۱۰.۷۱ ثانیه

۱۱۰ متر بامانع:

یاسین گلمحمدی – همدان – ۱۴.۲۶ ثانیه

امیرمهدی رضوانی – خراسان رضوی – ۱۴.۶۹ ثانیه

امیر حسین عزیزی – اصفهان – ۱۴.۷۲ ثانیه

۴۰۰ متر:

میلاد ناصح جهانی – آذربایجان شرقی – ۴۷.۲۱ ثانیه

امیدرضا مرادی – لرستان – ۴۷.۳۱ ثانیه

هادی شاهماراده – اردبیل – ۴۷.۴۹ ثانیه

۸۰۰ متر:

علی امیریان – سیستان و بلوچستان – ۱:۴۷.۲۳ دقیقه

ارسلان حمیدی – اصفهان – ۱:۴۷.۶۶ دقیقه

سبحان احمدی – کرمانشاه – ۱:۴۸.۶۳ دقیقه

۱۵۰۰ متر:

حسین نوری – فارس – ۳:۴۷.۶۹ دقیقه

یوسف آذریان – کهگیلویه و بویر احمد – ۳:۵۹.۱۹ دقیقه

ابوالفضل داوودی – خوزستان – ۴:۰۳.۶۵ دقیقه

۳۰۰۰ متر:

سمیر اقبالی – تهران – ۸:۲۳.۷۸ دقیقه

پرش طول:

محمدرضا بهروزی – مرکزی – ۷.۳۱ متر

محمد امین قره – گلستان – ۷.۰۰ متر

محمد غولجانی – گلستان – ۶.۹۹ متر

پرتاب وزنه:

محمدرضا طیبی – مازندران – ۲۰.۷۵ متر

مرتضی ناظمی – کرمانشاه – ۱۷.۷۲ متر

مهدی صابری – اصفهان – ۱۷.۲۲ متر

پرتاب دیسک:

صادق صمیمی – چهارمحال و بختیاری – ۵۶.۸۶ متر

حسین روزگار – فارس – ۵۴.۴۷ متر

محمدرضا ضیایی – کهگیلویه و بویر احمد – ۵۰.۴۰ متر

پرتاب چکش:

مهدی محمدی – گلستان – ۶۷.۷۳ متر

مهدی هفت چشمه – آذربایجان غربی – ۶۱.۱۹ متر

محمدرضا سیستانی – گلستان – ۶۰.۹۸ متر

در بخش بانوان؛