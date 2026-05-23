به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ معجزه بخشش، از مرگ تا اهدای زندگی؛جایی که پایان داستان یک انسان، آغازی تازه برای دیگران می‌شود.

رئیس اداره بیماری های خاص و پیوندی معاونت درمان دانشگاه پزشکی زنجان گفت: مرکز اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی زنجان از زمان آغاز فعالیت خود تاکنون موفق به ثبت ۳ هزار اهدای نسوج و ۷۵۰ اهدای ارگان شده است که این ایثارِ ماندگار، جان هزاران بیمار را نجات داده است.

قهرمانی افزود: با وجود این توفیقات، در حال حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار در استان زنجان همچنان در لیست انتظار برای دریافت عضو قرار دارند.