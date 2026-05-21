مژگان شیخی گفت: وقتی کودکان خودشان کتاب مورد علاقه شان را انتخاب می کنند، به سمت هدف اصلی که همان کتابخوان شدن است می روند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، خانم مژگان شیخی نویسنده کتابهای کودک و نوجوان، مهمان برنامه بهار کتاب شبکه خبر بود. در این برنامه به موضوع کتاب های کودکان و نوجوانان پرداخته شد.
برنامه «بهار کتاب» ویژه برنامه نمایشگاه مجازی است که هر روز از شبکه خبر در ساعتهای ۱۲:۳۰ ظهر و ۲ بامداد پخش میشود.
متن این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
سؤال: خانم شیخی ما که خبرنگار هستیم گاهی مردم از ما میپرسند مثلا برای بچه مان چه کتابی بخریم چه کتابی مناسبتر است به هر حال شما که نویسنده کتابهای کودک و نوجوان هستید قطعا با این سؤال زیاد مواجه شدید معمولا چه پاسخی میدهید؟
شیخی: اولین چیزی که به نظر من مهم است اینکه به علاقه بچه خودشان توجه کنند این خیلی مهم است که فکر کنند که کودکشان چه ژانری را دوست دارد حالا تأکید بر این نباشد که حتما مثلا کتابهای علمی بخوان یا حتما کتابهای تخیلی بخوان این مخصوصا در مورد بچههایی که در سن پایینتر هستند خیلی مهمتر است اینکه ما توجه کنیم و برویم به سراغ علاقه خودشان، چرا؟ چون به هر حال بچه وقتی آن ژانر مورد علاقه خودش را میخواند ما هدف اصلی این است که کتابخوان بشود و این سوق میدهد به اینکه ما یک آن هدفی که داریم به آن برسیم یعنی اینکه به طرف کتابخوان شدن یک کودک و اندک اندک خودش به طرف کتابهای مختلف میرود یعنی ژانرهای مختلف را حتما میخواند یعنی نگرانی وجود ندارد که ما فکر کنیم چرا مثلا حالا فقط کتابهای حالا ترسناک بخواند چرا کتابهای فقط علمی بخواند چرا؟ و اینکه خودمان کمکش کنیم و اینکه در مورد کتابهای مختلف صحبت کنیم انتشارات مختلف ببریم و اینکه کتاب خریدن این نباشد که خودمان برویم چند تا کتاب بخریم و بیاوریم با همدیگر مثلا پدر و مادرها با بچهها خودشان بروند به کتاب فروشیهای مختلف سر بزنند از آن بخواهند در مورد کتابهای مختلف نظر بدهند یک توضیحی بدهند در مورد کتابها و اینکه این ارتباط با کتاب را حفظ بکنند و اینکه یک ارتباط این نباشد که مثلا فقط یک بار این باشد در طول سال برنامههای منظم باشد برای کتاب خواندن هیچ چیزی یک دفعه به دست نمیآید و حتما باید استمرار داشته باشد.
سؤال: خانم شیخی من یاد یک نکتهای افتادم در مورد یک نقل قولی از هوشنگ مرادی کرمانی که گفته بود که وقتی قصههای مجید را نوشته بود به او نقد وارد شده بود که این مجید یک مقدار مثلا به هر حال حرف گوش نکن و بچه شیطانی است و اینها و مرادی کرمانی در پاسخ گفته بود که اگر خیلی هم بخواهم مثلا در واقع بی چالش باشد این رشدی در آن اتفاق نمیافتد یعنی باید حتما شخصیتهای داستانی یک مقدار به هر حال عادی باشند مثل هر بچهای باشند و از طرفی در مورد کتابهای ترسناک هم این هست یعنی یک دغدغهای خانوادهها در این مورد دارند احساس کردم دیدگاه شما هم همین است یعنی میفرمایید که یک مسیری را برای کتابخوانی ما باید طی بکنیم نباید حد و مرز خیلی سختگیرانهای در این خصوص داشته باشیم خود شما هم یک همچنین مسیری را طی کردید؟
شیخی: مثلا من خودم وقتی میخواهم قصه بنویسم این نیست که فقط توجه کنم که بچهها چه چیزهایی دوست دارند؟ من نگاه میکنم که چه چیزهایی هم دوست ندارم این میتواند واقعا یک سوژهای باشد حال نه اینکه بخواهیم این را در داستان حالا بزرگ کنیم و اینکه آموزش منفی داده باشد این میتواند راهی باشد یک مسیری باشد یعنی علاقمند کند کودک را که کتاب را بخواند و به طرف آن چیزی که ما میخواهیم هدایت بشود.
سؤال: در واقع یک نوع تجربه زندگی است مثلا ترس را تجربه کردن و مواردی از این قبیل را الان که اشاره فرمودید که در داستان هایتان این را دنبال میکنید مثلا مشخصا میتوانید بگویید کدام یک از کتاب هایتان یا شخصیتهای داستانی تان به هر حال با یک همچنین چالشهایی مواجه شده؟
شیخی: همین دفترچه خاطرات یک کلاغ این یک کلاغی است که خیلی بازیگوش است خیلی شیطان است برای همه مشکل ایجاد میکند و در نهایت به آنجایی که من میخواهم میرسد.
سؤال: حالا به هر حال اشارههایی کردید درباره اینکه چگونه مینویسید؟ برای اینکه به هر حال به مسیر نویسندگی بیایید چه راهی را پشت سر گذاشتید شما؟، یک مقداری از تجربه کتابخوانی خودمان بگویید؟
شیخی: بله والا من، چون در یک خانواده فرهنگی بزرگ شدم همیشه طی خانه مان کتاب جزئی از زندگی مان بود واقعا همیشه یعنی پدر کتاب، من همیشه کما اینکه پدر و مادرها از من سؤال میکنند ما چه کار کنیم بچه مان کتابخوان بشود؟ میگویم خودتان کتاب بخوانید این بهترین راه این است که بچه تان، کودکتان همیشه کتاب را دستتان ببیند این بالاترین تبلیغ است یعنی بالاترین کاری است که میتوانید بکنید بیشتر از هر حرفی اثر دارد من همیشه کتاب را دست پدر و مادرم میبینم و همه فرهنگی بودند و اینکه خیلی علاقمند بودند که من کتاب بخوانم، تابستانها کاری که میکردیم این بود که میرفتیم اولین کاری که میکردیم کتاب میخریدیم و در مورد کتاب صحبت میکردم مثلا با بیشتر مثلا موضوعهایی که میخواندیم به هر حال به همین شکل بود که من علاقمند به کتاب و کتابخوانی شدم و اینکه دفتر خاطرات داشتم من فکر میکنم آن هم خیلی مهم است نوشتن و تمرین نوشتن و علاقمند شدن به نوشتن وقتی که آدم ناراحتی مینویسد، خوشحالی مینویسند، هر زمانی میتواند بنویسد و بهترین، رازدارترین و راحتترین راه برای حرف زدن با یکی که میتواند کاملا به آن اعتماد هم بکند یعنی دفترچه خاطرات واقعا قابل اعتماد تری این است.
سؤال: الان بچهها دفترچه خاطراتشان فضای مجازی است همه خاطراتشان را.
شیخی: بله الان دیگر بله و به هر حال همیشه کتاب جایگاه خودش را دارد ولی به هر حال باید کاری کرد که پررنگتر بشود و بعد من که کارم را مجلس کیهان بچهها شروع کردم در آنجا هم قصه مینوشتم و هم ترجمه میکردم و دیگر جلسه، اول البته خبرنگار بودم ولی کم کم به من میگفتند که این گزارشهای خبریت رنگ و بوی قصه پیدا کرده بعد دیگر در جلسات قصه شرکت میکردم و بعد دیگر کم کم شروع کردم نوشتن، الان سالیان سال است که دارم مینویسم و بیشتر از ۴۰۰ عنوان کتاب دارم و مهمترین چیزی که برای من مهم است این است که بچههای عزیز کتابهای من را بخوانند و خوششان بیاید این یعنی بازخورد ببینم و این به نظر من مهمترین چیز است برای من و فکر میکنم هر نویسندهای.
سؤال: به بازخورد اشاره کردید مثلا شده به هر حال لحظه جالبی برای شما پیش بیاید از مواجهه یک بچه با کتاب شما؟
شیخی: وقتی مثلا بعضی وقتها یک بچههایی هستند میآیند و من را در آغوش میگیرند میگویند ما کتابهای شما را خواندیم و خیلی شما را دوست داریم این به نظر من یعنی بازخورد خیلی محبت آمیزی است که میتواند خیلی تأثیر بگذارد اینکه این بچه کتاب من را دوست دارد و از طریق کتاب یعنی آن شخصیت کتاب روی شخصیت خود من تأثیر گذاشته و من را هم دوست دارد و اینکه مثلا شاید مثلا بعضی وقتها یا جایی که میروم میگویم ما این کتاب را خواندیم این شخصیت را خوشمان میآید همیشه این صحبت در مورد کتابهایی که مینویسم به هر حال نوشتن کتاب این است که خیلی با ذهن آدم درگیر است و جزئی از شاید شخصیت آدم است وقتی یکی شخصیت کتاب هایمان را دوست دارد و با من صحبت میکند به نظر من یک لحظه یک زمان خیلی خیلی ناب و خوبی است.
سؤال: از دنیای کتابها میآییم به دنیای مجازی و نمایشگاه مجازی کتاب این دوره نمایشگاه مجازی است و به هر حال خرید و فروش یک تجربه متفاوتی است اشاره کردید به بچههایی که شما را میبینند و به هر حال استقبال میکنند از کتابها این حضور چهره به چهره که همیشه الان خرید به چه صورتی تجربه میشود؟
شیخی: پدر و مادرها خیلی میتوانند کمک کنند و اینکه مخصوصا برای کودکان سن پایینتر کمکشان کنند و کتابهای مختلف را معرفی کنند انتخاب کتاب، خرید کتاب اینها میتواند خیلی جالب باشد و یک تجربه متفاوتی باشد و حالا اینکه فقط حضوری ما برویم کتاب را بخریم رسانهها میتوانند خیلی مفید باشند یعنی خیلی کاری بکنند که بچهها علاقمند بشوند به خرید کتاب البته طوری که خود خوشایند کودک باشد یعنی با حالا از لحاظ شخصیتهایی مثلا انیمیشن باشد.
سؤال: من فکر کردم که حالا الان بچهها خودشان با دنیای مجازی خیلی ارتباطشان قوی است شاید در زمینه نمایشگاه مجازی هم خود بچهها بتوانند بنشینند کتاب انتخاب بکنند مواجه شدید با یک همچنین در واقع صحنه هایی؟
شیخی: والا الان بچهها اینقدر کار با لپ تاپ و نمیدانم موبایل و اینها بلد هستند مسلما میتوانند فقط اینکه حالا بنشینند و مثلا کتاب انتخاب کنند یک تلنگری اول میخواهد اینکه حالا پدر و مادرها یا تبلیغ به حدی بشود که آشنا بشوند و بدانند یک همچنین کاری و بروند به این سایت و کتاب انتخاب کنند اینکه اول حالا بیشتر برای سن پایین میگویم، چون یک نوجوان خودش مسلما میتواند این کار را بکند اول حالا با آن اولین کتاب را حالا میتوانند انتخاب کنند و بعد کم کم مسلما خودش میتواند انتخاب کند و کتابهایی را که میخواهد بله دیگر انتخاب و خریداری کند.
سؤال: بله با وجود آمدن فناوریها کتاب کنار نرفته یعنی الان نشریه الکترونیک هم آمارش نسبت به مطالعه کتابهای کاغذی پایینتر هست در سطح جهانی پایینتر هستش و حالا جایی هم خواندم که نوشته بودند مثل وقتی که تلویزیون آمد رادیو همچنان باقی ماند ممکن است یک دوره گذاری داشته باشیم ولی کتاب باقی میماند فکر میکنید فناوریها چقدر کمک میکند البته اشارههایی فرمودید درباره اینکه تبلیغات میتوانند از طریق در واقع فناوریها بکنند و از طریق شبکههای مجازی بکنند و شبکههای اجتماعی بکنند که کتاب بخرند باز برای بچهها چگونه میشود این پل ارتباطی را برقرار کرد؟
سؤال: نمایشگاه مجازی، فرهنگ کتابخوانی، به هر حال چقدر این فضاهای جدید میتواند به گسترش آن کمک بکند؟
شیخی: والا اینها مسلمان تأثیر زیادی میتواند داشته باشد ولی به شرط اینکه با توجه به چیزی که کودک دوست دارد جلو برود اینکه فقط یک برنامه خشک باشد و فقط یکی بایید صحبت کند مسلمان کودک جذبش نمیشود برنامههایی باشد که او خودش حالت مثلا قصه باشد یا طوری باشد که جذب بشود و این برنامه را گوش کند.
سؤال: اینجا کتابهای زیادی از شما ما میبینیم یک مقدار از کتاب هایتان بفرمایید یکی از کتابها برگزیده کتاب سال شده درست میگویم؟
شیخی: بله.
سؤال: کدام یک از عناوین هستند؟
شیخی: این کتاب ۳۶۵ قصه برای شبهای سال بوده که این برگزیده کتاب سال شده و همچنین در جشنواره رشد ۳۲۳ عنوان از کتابها هم دارای نشان رشد هستند طی این سالها و اینکه این بالاترین نشان رشد هست برای یک نویسنده.
سؤال: دو عنوان کتاب هم اینجا هست که فکر میکنم به لحاظ مضمونی جزو کارهای بازنویسی باشد تذکرةالأولیاء هست که از عطار نیشابوری هست انتشارات قدیانی این کتاب را منتشر کرده و این هم همان کتاب ۳۰ قصه، ۳۰ شب هست که فکر میکنم این هم جزو همان مجموعه باشد.
شیخی: بله این کتاب به شکلهای مختلفی درآمده یعنی.
سؤال: در قطعهای مختلفی داشتیم.
شیخی: بله هم فصلی درآمده یعنی بهار، تابستان، نمیدانم پاییز و اینها بعد همین که ۳۰ قصه، ۳۰ شب، هر ۳۰ تا در یک مجموعهای درآمده.
سؤال: این چه نوع تجربهای است که ما قصههای حالا بالایش هم قشنگ نوشته شده قصههای قشنگ و قدیمی یعنی اینکه ما بتوانیم اینها را به بچهها نهایتا، چون متون سنگینی هم هست برای ارتباط با هویت ایرانی خودمان به بچهها بهتر معرفی بکنیم معمولا چه در واقع روشهایی دارید برای این کار شما؟
شیخی: والا ما یک منبع یعنی گنجینه واقعا داریم گنجینه بزرگ از ادبیات کهن که شاید کمتر کشوری به این شکل داشته باشد یعنی با توجه به اینکه خیلی هایشان حالت عرفانی دارد ولی قصه قصه زیبایی که مناسب کودک است.
سؤال: خیلی ممنون و کلام آخر اگر نکتهای باقی مانده است؟
شیخی: خیلی ممنون از شما و بینندگان که به این صحبتها گوش دادند و امیدوارم که سال بعد این نمایشگاه به شکل حضوری برگزار بشود و هیچ چیزی بالاتر از کتاب و بهتر از کتاب و هیچ دوستی مثل کتاب نمیتواند باشد.
خیلی ممنون از حضور شما در برنامه بهار کتاب نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا دوم خرداد ادامه دارد طبق جدیدترین خبری که اعلام شده کتابهایی که از سال ۱۳۹۷ منتشر شدهاند هم میتوانند به نمایشگاه بیایند و در نمایشگاه عرضه شدند پیش از این اعلام شده بود که کتابهای چاپ شده ۱۴۰۰ به بعد در نمایشگاه حضور دارند برای اینکه از نمایشگاه بازدید کنید میتوانید از سامانه خانه کتاب ایران خانه کتاب و ادبیات ایران به این سامانه مراجعه کنید.