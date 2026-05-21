معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با حضور در منزل شهید دکتر مالک رحمتی در شهرستان مراغه ضمن ادای احترام به مقام این شهید والامقام از صبر و ایثار خانواده وی تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید دکتر مالک رحمتی استاندار فقید آذربایجان شرقی با حضور در منزل این شهید یاد و خاطره وی را گرامی داشت.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ضمن ادای احترام به شهدای خدمت بر تداوم راه و منش این شهدا در مسیر خدمت رسانی خالصانه به مردم تاکید کرد. همچنین از تلاش‌های صادقانه و خستگی ناپذیر شهید مالک رحمتی در دوران مسئولیت به عنوان نمادی از مسئولیت پذیری، مردم داری و خدمت بی منت یاد شد شخصیتی که خاطره خدمات او در ذهن و حافظه مردم آذربایجان ماندگار خواهد ماند.

گفتنی است این دیدار با حضور حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، حجت الاسلام و المسلمین حاجی زاده امام جمعه مراغه و نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری و همچنین علی امیری راد فرماندار مراغه برگزار شد و در آن از پدر و مادر شهید مالک رحمتی به پاس سال‌ها ایثار، صبوری و تربیت فرزندی خدمتگزار و مردمی تجلیل به عمل آمد.

در ادامه این دیدار حاضران با حضور بر مزار شهید مالک رحمتی و شرکت در آیین غبارروبی مزار ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام با آرمان‌های بلند این شهید گرانقدر تجدید میثاق کردند.