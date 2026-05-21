پیشتر نخست وزیر ایتالیا رفتار وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با فعالان ناوگان صمود را «غیرقابل قبول» دانسته و عذرخواهی رژیم صهیونیستی و آزادی فوری شهروندان ایتالیایی را خواستار شده بود.

در واکنشی دیگر، نخست‌وزیر ایرلند برخورد غیرانسانی و خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی با فعالان ناوگان کمک‌رسان غزه را زننده، وحشتناک و منزجرکننده توصیف کرد گفت: بازداشت آنها در آب‌های بین‌المللی و نحوه رفتار با آنان با اسرا، غیرقابل قبول است.

مایکل مارتین برخورد بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با فعالان ناوگان صمود را تکان‌دهنده خواند و تأکید کرد اروپا برای حفظ اعتبار خود باید در قبال این خشونت‌ها موضع‌گیری کند و درباره اسرائیل رویکردی هماهنگ داشته باشد.

نماینده پارلمان اروپا، هم انفعال اتحادیه اروپا در قبال توقیف «ناوگان صمود» و بازداشت شهروندان اروپایی را شرم‌آور خواند.

ایرِن موُنتروُ، خطاب به مسئول سیاست خارجی اتحادیه گفت: «اسرائیل ۲۴ ساعت کشتی‌ها را توقیف و شهروندان اروپایی را ربود. آیا این شما را خوشحال می‌کند؟»

موُنتروُ با انتقاد شدید از استانداردهای دوگانه اروپا افزود: «اگر ایران یا روسیه چنین اقدامی انجام داده بودند، چه واکنشی نشان می‌دادید؟ اما چون پای اسرائیل در میان است، لبخند می‌زنید و نگاهتان را برمی‌گردانید.»

او در پایان با محکومیت این سکوت معنادار در برابر نقض حقوق شهروندان اروپایی و رفتارهای تحقیرآمیز رژیم صهیونیستی، خطاب به مقامات اروپایی تأکید کرد: «شرم بر شما.»

در ویدیویی که بن گویر از لحظه بازداشت اعضای ناوگان صمود منتشر کرد، فعالان این ناوگان با دست‌ها، پا‌ها و چشم‌های بسته وادار شده بودند، زانو بزنند و سرهایشان را روی زمین بگذارند. این ویدیو واکنش‌های گسترده‌ای از خشم مردم در سراسر جهان در پی داشته است.