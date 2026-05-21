به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان؛ با پیگیری‌ها و مکاتبات صورت‌گرفته از سوی استاندار خوزستان و تائید نهاد ریاست‌جمهوری شورای اقتصاد کشور با ارسال نامه‌ای رسمی موافقت خود را با در دستورکار قرار گرفتن فرایند گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) و صدور تضامین دولتی برای طرح‌های صنعت برق را اعلام کرد.

سید محمدرضا موالی‌زاده با هدف تامین مالی طرح‌های زیربنایی صنعت برق پیگیری‌ها و مکاتبات متعدد و مستمری با مقامات ارشد کشوری داشت.

