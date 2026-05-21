به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ سرهنگ رمضان نژاد در تشریح خبر گفت: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا پلیس آگاهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری محور سیرجان _کرمان یک دستگاه کامیون حامل ۱۸۰ راس دام قاچاق را پس از تعقیب و مراقبت متوقف و متوجه شدند راننده آن مجوز انتقال احشام به استان سیستان و بلوچستان را داشته، اما بصورت غیرقانونی این احشام را به حوزه جنوب و خروج از کشور منتقل می‌کرده است.

فرمانده انتظامی سیرجان تصریح کرد: این متهم که طی ۱۸ مرحله ۲۴۹۰ رأس دام را به مقصد جنوب کشور بارگیری و حمل کرده است با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.