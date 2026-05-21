به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان، علی ماهامان لامین زِین، روز پنج‌شنبه در دیدار با علی تیزتک، سفیر جمهوری اسلامی ایران در نیجر، با اعلام همبستگی مردم و دولت نیجر با مردم و دولت ایران گفت: ما از مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز خارجی قدردانی می‌کنیم. ایران افتخار تمام کشور‌هایی است که در برابر امپریالیسم ایستادگی می‌کنند. کشور شما توانست در برابر تجاوز آمریکا و اسرائیل به خوبی از خود دفاع کند.

در این ملاقات که در دفتر نخست وزیر نیجر در نیامی، پایتخت، برگزار شد، دو طرف درباره همکاری‌های دو جانبه و مسایل بین المللی رایزنی کردند.

دیپلمات ایرانی در پایان ملاقات با نخست وزیر نیجر، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اعلام کرد: در این دیدار، درباره آخرین پیشرفت‌های وضعیت همکاری میان دو کشور به‌ویژه در حوزه‌های نفت، بهداشت، پتروشیمی و امنیت گفت‌و‌گو و هماهنگی کردیم.

او همچنین تأکید کرد که ایران همچنان بر اراده خود برای تقویت و ادامه همکاری‌ها با نیجر پایبند است.

علی تیزتک در ادامه، مراتب قدردانی خود را از مقامات عالی‌رتبه نیجر، به‌ویژه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، ابراز کرد و گفت: این حمایت‌ها و همبستگی در این شرایط دشوار اهمیت ویژه‌ای برای ایران دارد.