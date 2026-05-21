رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان کرمان از انتقال و جابجایی شعب محاکم کیفری دو از مجتمع قضایی ۲۲ بهمن و مجتمع قضایی شهید قدوسی به مجتمع قضایی شهید باهنر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ حجت الاسلام والمسلمین علی نخعی اظهار داشت: در راستای ساماندهی ساختار قضایی شهرستان کرمان، تسهیل در ارائه خدمات قضایی و ارتقای سطح رضایتمندی مراجعان، تصمیم به تجمیع شعب محاکم کیفری دو اتخاذ شده است و براین اساس، تمامی شعب مستقر در مجتمع‌های قضایی ۲۲ بهمن و شهید قدوسی به مجتمع قضایی شهید باهنر واقع در کرمان، بلوار هزار، منتقل شده‌اند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمان هدف از این اقدام را تمرکز بخشی به خدمات قضایی، جلوگیری از پراکندگی شعب کیفری در مجتمع‌های مختلف و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها عنوان کرد و افزود: این تجمیع، علاوه بر ارتقای بهره‌وری اداری، موجب سهولت دسترسی شهروندان به خدمات قضایی و انسجام بیشتر در فرآیند‌های دادرسی خواهد شد.

بر اساس این خبر، از روز شنبه مورخ دوم خرداد ۱۴۰۵، تمامی جلسات رسیدگی به پرونده‌های مربوط به محاکم کیفری دو و همچنین پیگیری امور مرتبط، صرفاً در مجتمع قضایی شهید باهنر برگزار خواهد شد و مراجعان می‌بایست برای حضور در جلسات دادگاه و انجام امور قضایی خود به این مجتمع مراجعه کنند.

در پایان، از شهروندان شریف کرمان درخواست شده است با توجه به این تغییر، جهت جلوگیری از بروز هرگونه وقفه در روند رسیدگی به پرونده‌ها، از تاریخ اعلام‌شده صرفاً به نشانی جدید مراجعه نمایند.