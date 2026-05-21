به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ فرمانده انتظامی شهربابک گفت: با مراجعه حضوری یکی از شهروندان به پلیس فتا در خصوص کلاهبرداری از وی، با بررسی‌های کارشناسان این پلیس، مشخص شد کلاهبرداران با ترفند برنده شدن مبلغ ۶۰ میلیون تومان پول نقد به دلیل پرداخت غیرحضوری، اعتماد مالباخته را جلب و ۳۰۰ میلیون تومان از حساب وی برداشت کرده‌اند.

سرهنگ "عبدلی" افزود: با اقدام به موقع و هوشمندانه کارشناسان پلیس فتا، حساب‌های مقصد مسدود و تاکنون مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به حساب مالباخته برگشت و تلاش برای برگشت مابقی مبلغ کلاهبرداری شده ادامه دارد.