فرمانده انتظامی"عنبرآباد" گفت: پس از وقوع یک مورد تیراندازی منجر به جرح در سطح شهرستان، ماموران پلیس امنیت عمومی، این فرد را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ فرمانده انتظامی"عنبرآباد" گفت: پس از وقوع یک مورد تیراندازی منجر به جرح در سطح شهرستان، ماموران پلیس امنیت عمومی، این فرد را دستگیر کردند.

سرهنگ "بژندی" تصریح کرد: از جمله جرایم این فرد می‌توان به حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز، اخلال در نظم و امنیت عمومی از طریق تیراندازی و قدرت نمایی با سلاح اشاره کرد.