به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمد موسوی با اشاره به وقوع آتش سوزی در منزل مسکونی در روستای دوار شهرستان شوش در ساعت ۱۹ و ۵ دقیقه امروز، پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، گفت: نیرو‌های امدادی و عملیاتی آتش نشانی بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه به وسیله ۴ دستگاه خودرو در محل وقوع انفجار حضور یافتند.

وی درخصوص علت این حادثه مرگبار می‌گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهد علت حادثه نگهداری مقدار قابل توجهی بنزین در داخل منزل بوده است که باعث انفجار وقوع آتش سوزی شد، البته با توجه به شدت حریق، آتش در حال سرایت به دیگر ساختمان‌های مجاور بود که با حضور به موقع آتش نشانان از گسترش آن جلوگیری و آتش مهار شد.

موسوی تصریح کرد: متاسفانه دو کودک زیر ۱۰ سال در این حادثه که قبل از ورود آتش نشانان دچار سوختگی شدید شده بودند، در محل حادثه جان خود را از دست دادند و مادر آنها به علت شدت جراحت توسط عوامل اورژانس به بیمارستان نظام مافی شوش انتقال یافت.

رئیس سازمان آتش نشانی شوش تاکید کرد: لازم است شهروندان نکات ایمنی و پیشگیری را رعایت و از نگهداری مایعات قابل اشتعال از جمله بنزین در محل سکونت و کار خود جدا خودداری کنند.